Oral-B Genius X 100 Euro günstiger – mit diesem Rabatt-Trick zahlst du nur noch 59 Euro

Marktführer bei den elektrischen Zahnbürsten ist Oral-B. Das Label von Braun aus dem Firmenkonstrukt von Procter & Gumble hat mannigfaltige Modelle und Serien auf dem Markt. Bei Saturn ist gerade eine Zahnbürste aus der Genius-Reihe im Sonderangebot. Einst kostete die Zahnbürste 180 Euro – nun bekommst du sie faktisch für unter 60 Euro.

Oral-B Genius X: 100 Euro Rabatt bei Saturn

Bei Saturn ist die Oral-B Genius X derzeit im Angebot. Die einst für 179,99 Euro auf den Markt gekommene E-Zahnbürste mit KI-Funktionen ist um satte 100 Euro reduziert. Sie steht für 79 Euro mit 56 Prozent Rabatt im virtuellen Schaufenster.

Das ist bereits der günstigste Preis im Netz, da Saturn keine Versandkosten erhebt. Anders als der scheinbare Preisvergleichs-Sieger Computeruniverse mit Restbeständen. Für rund 80 Euro legst du hier die Oral-B-Zahnbürste in Roségold in den Warenkorb und erhältst eine Zahnbürste, die dich nach Wunsch via App und haptischem Feedback bei der richtigen Zahnpflege unterstützt. Gerade, wenn du startest und noch nicht die 200 Euro und mehr für eine Bürste aus der iO-Serie ausgeben willst, ist die Genius X ein wirklich gutes Modell.

Rabatt-Trick: So drückst du den Preis auf unter 60 Euro

Der Hersteller selbst hat noch bis Ende Juli diverse Sonderaktionen auf Lager, von denen du hier mindestens eine richtig gut anwenden kannst. Auf dieser Seite stellt Oral-B Gutscheincodes bereit, die du bei teilnehmenden Händlern für eine Auswahl von Zahnbürsten einlösen kannst. Das gute: Saturn ist teilnehmender Händler und die Oral-B Genius X ist ein qualifiziertes Modell für einen 20-Euro-Rabattcoupon.

Heißt: Du löst den Code TFGDD91FRP (Der Code gilt bis Ende Juli unveränderlich für die Genius X) bei Saturn im Bestellprozess ein. Deine Rechnung erleichtert sich sofort um weitere 20 Euro. So zahlst du am Ende 59 Euro für die ursprünglich mal 180 Euro teure Zahnbürste mit großem Funktionsumfang.

→ Hier geht’s zum Oral-B-Deal

Mit dem Gutscheincode TFGDD91FRP aktivierst du den 20-Euro-Zusatzrabatt im Warenkorb bei Saturn.

Wichtig: Das Angebot bei Saturn gilt nur für die roségoldene Variante, die anderen sind ein Stück teurer. Im Lieferumfang der Genius X steckt ein Handstück mit Ladestation und einer Aufsteckbürste. Ersatzbürsten kannst du ebenfalls per Coupon (2G9TM6QFMQ) um 3 Euro reduzieren, wenn du mindestens zwei Packungen (mit je 3 Bürsten) kaufst. Bei Saturn kostet ein Dreierpack derzeit 9,99 Euro. Die Rabattcoupons kannst du aber auf alle Versionen anwenden. Willst du doch eine Regalstufe weiter oben zugreifen, bietet MediaMarkt ein Angebot zur Oral-B iO9, das du ebenfalls mit einem Gutschein aus der Aktion würzen kannst.

Eine weitere von Oral-B selbst initiierte Aktion besteht in einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Hierbei kannst du die Zahnbürste nach Herzenslust ausprobieren. Gefällt sie dir nicht oder du findest nach einigen Durchgängen, dass sie ihr Geld doch nicht wert war, zahlt der Hersteller dir den Kaufpreis zurück und nimmt die dann gebrauchte Bürste in Zahlung.