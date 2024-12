OptiGrill zu teuer? Aldi verkauft diese Alternative zum Spitzenpreis

Nicht jeder ist bereit, zwischen 100 und 300 Euro für einen OptiGrill zu zahlen. Deshalb sind Alternativen, wie der Ambiano Kontaktgrill (GT-SF-KG-02), für viele eine gute Wahl. Auch hiermit bereitest du allerlei leckere Speisen schnell und perfekt zu – schöne Grillstreifen inklusive. Das musst du zu dem Angebot bei Aldi wissen.

Perfekte Ergebnisse mit leckeren Grillstreifen – das kann der Kontaktgrill

Wie auch beim OptiGrill, hat das Modell von Ambiano zwei Grillplatten, die sich zuklappen lassen. Das Grillgut legst du dazwischen und so bekommen Steak, Auberginen und Co. gleichmäßig Hitze ab. Cool bei diesem Modell: Du kannst den Kontaktgrill auch komplett aufklappen, um so auf beiden Seiten gleichzeitig etwas zu garen. Aufgeklappt lässt er sich dann auch als Tischgrill nutzen – perfekt für Silvester oder andere gemütliche Abende mit Freunden. Am Ende des Grillabends kannst du die Grillplatten einfach abnehmen und so entspannt in der Spüle sauber machen. Wenn du dir noch mehr Arbeit sparen willst, kannst du sie auch anschließend in die Spülmaschine stellen.

Der Kontaktgrill verfügt außerdem über acht vorinstallierte Programme, mit denen die Zubereitung von Fisch, Burgern, Geflügel oder Gemüse noch leichter von der Hand geht. Darüber hinaus befindet sich an der Seite ein abnehmbares Grillthermometer, mit dem du die Kerntemperatur deines Grillgutes messen kannst. So steht dem perfekt Medium gegarten Steak nichts mehr im Wege. Praktisch ist zudem auch die Timerfunktion. Je nach Grillgut sorgt dieser dafür, dass nichts anbrennt oder zu sehr durchbrät.

OptiGrill-Rivale für unter 60 Euro: Der Preis im Check

Aldi reduziert seinen Kontaktgrill gerade um 14 Prozent und verlangt somit nur noch 59,99 (+ 5,95 Euro) statt knapp 70 Euro für das Modell. Da das Produkt nur von Aldi vertrieben wird, ist ein Preisvergleich nicht nötig. Im Vergleich zu einem originalen OptiGrill lässt sich aber einiges sparen (siehe Preisvergleich).