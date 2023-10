OptiGrill-Neuheit schon deutlich günstiger: 4-in-1-Grill erst seit wenigen Wochen auf dem Markt

Die OptiGrills von Tefal zählen sicherlich zu den coolsten Küchen-Gadgets auf dem Markt. Mit verschiedenen Grillprogrammen, leckeren Röstaromen und smarten Sensoren zauberst du im Handumdrehen zahlreiche unterschiedliche Gerichte. Bisher galt das Elite-Modell wohl als die Oberklasse unter den smarten Kontaktgrills, doch jetzt hat Tefal gleich zwei neue Versionen auf den Markt gebracht. Insbesondere der OptiGrill 4in1 ist ein vielseitiger Küchenhelfer – den du dir im Angebot jetzt direkt satte 44 Prozent günstiger für lediglich 239 Euro sichern kannst.

OptiGrill 4in1: Das zeichnet den neuen Tefal-Grill aus

Auf den ersten Blick ist der neue OptiGrill 4in1 identisch zu den anderen Modellen. Der Kontaktgrill verfügt ebenfalls über zwei antihaftbeschichtete Grillplatten und liefert dir so BBQ-Feeling für deine Küche. Die smarten Funktionen rund um die neun automatischen Programme für Fleisch, Fisch, Gemüse und Co. sowie die Sensoren und der Lichtindikator dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Egal, ob knuspriges Grillgemüse oder das perfekt gegarte Steak – der OptiGrill 4in1 ermöglicht selbst Kochanfänger optimale Ergebnisse.

Doch was macht das neue Modell dann besonders? Tefal möchte dir mit dem OptiGrill 4in1 – wie der Name schon verrät – ganze vier Geräte in einem bieten. Neben dem normalen Kontaktgrill lässt sich der OptiGrill so etwa ebenso aufgeklappt als offenes BBQ-Gerät verwenden. Dies verdoppelt nicht nur die Grillfläche, sondern macht auch bei einem gemütlichen Grillabend in der Wohnung mit Freunden einen tollen Eindruck. Außerdem kannst du den OptiGrill dank der Backschale ebenfalls als Backofen verwenden. Dadurch gelingen dir mit dem Tefal-Gerät beispielsweise ebenfalls Pizzas oder Gratins. Abschließend gibt es noch eine Kombi-Funktion, bei der du eine Seite mit der Backschale und die andere als offenes BBQ-Gerät verwendest. Hiermit kannst du eine komplette Mahlzeit samt Beilage auf einmal zubereiten.

Die 4in1-Funktionalität des neuen OptiGrills auf einen Blick

Direkt 44 Prozent billiger & mit coolem Extra: Hier solltest du zuschlagen

Obwohl der OptiGrill 4in1 noch relativ neu auf dem Markt ist, reduzieren die ersten Händler den Preis bereits deutlich. So streicht Otto momentan etwa satte 44 Prozent vom UVP (429,99 Euro), wodurch schlussendlich nur noch 239 Euro auf der Rechnung stehen. On top bekommst du auch noch eine Hamburger-Presse umsonst dazu. Dafür musst du zusätzlich noch mit Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro rechnen.

→ OptiGrill 4in1 für 239 Euro + gratis Hamburger-Presse (plus 2,95 Euro Versandkosten)

Wer auf die Burger-Presse verzichten kann, sollte jedoch bei Galaxus zuschlagen. Hier kostet der OptiGrill 4in1 ebenfalls nur 239 Euro, der Versand ist jedoch komplett gratis. Dadurch sicherst du dir das neue Tefal-Gerät wirklich zum absoluten Tiefstpreis im Netz.

→ OptiGrill 4in1 für 239 Euro (Versandkostenfrei)

Ebenfalls neu: Tefal OptiGrill 2in1

Zusätzlich zur 4in1-Variante hat Tefal übrigens auch den OptiGrill 2in1 auf den Markt gebracht. Hierbei musst du auf die Backofen- und Kombi-Funktion verzichten. Du kannst den smarten Kontaktgrill aber immerhin ebenso als offenes BBQ-Gerät verwenden. Alle weiteren Vorteile, wie die neun Grillprogramme und die smarten Sensoren gibt’s gleichzeitig natürlich auch hier. Aktuell lohnt sich das 4in1-Modell aber definitiv deutlich mehr. Immerhin ist der OptiGrill 2in1 mit einem Preisschild von mindestens 241 Euro momentan sogar teurer als das Top-Modell.