Bei Vodafone gibt es im Mai eine besondere Aktion rund um das Oppo Find X3 Pro – dem offiziellen Flaggschiff des chinesischen Herstellers. Das Gerät bietet Premium-Features und 5G-Technik. Wer sich mit dem aktuellen Mobilfunkgeschehen auskennt, weiß: Um 5G nutzen zu können, bedarf es eines Netzbetreiber-Tarifs. Womit sich die Brücke zurück zu Vodafone schlagen lässt.

Oppo Find X3 Pro (5G) kaufen und Aktionsvorteile kombinieren

Bei dem Düsseldorfer Mobilfunkanbieter gibt es das Oppo Find X3 Pro in verschiedenen Vertrags-Kombinationen zu kaufen. Außerdem machen gleich zwei Sonderaktionen den Kauf schmackhafter: Einerseits sparst du derzeit 20 Prozent auf die komplette Grundgebühr des Tarifs, andererseits gibt es ein attraktives Geschenk: Gratis on top sicherst du dir nämlich die Oppo Watch LTE (46 mm). Die autarke LTE-Smartwatch hat einen Gegenwert von 399 Euro (UVP) und bietet in dieser Kombination echten Mehrwert.

Je nach gewählter Vertragskombination kostet das Find X3 Pro einmalig 1 Euro. Dabei gilt wie bei Verträgen üblich der Balanceakt zwischen geringer Einmal- und höherer Vertragszahlung oder umgekehrt. Zur Auswahl steht die volle Vodafone-Bandbreite zwischen Red XS mit 4 GB monatlichem Datenvolumen und Red L mit 40 GB Datenvolumen. Dazu gibt es jeweils noch einen Vodafone Pass, durch dessen Buchung bei Social-Media-, Chat-, Musikstreaming- oder Video-Apps kein Datenvolumen berechnet wird. Der Video-Pass ist erst ab dem Red-S-Tarif auswählbar. Generell kannst du den Tarif auch als Young-Kunde (unter 28 Jahre) abschließen und weitere Preisvorteile genießen.

Smartwatch und Grundgebühr-Rabatt: Die Vorteile im Blick

Vorteil 1: Registrierst du den Kauf des Handys auf dieser Aktionsseite, erhältst du die Oppo Watch 46 mm mit LTE gratis dazu. Die Uhr kostet normalerweise 399 Euro (UVP). Sie ist eine bessere Version der ursprünglichen Oppo Watch, die wir im Herbst 2020 getestet haben. Sie kann mit einer eSIM von Vodafone auch als Standalone-Uhr, also ohne permanent verbundenes Smartphone, genutzt werden. Aktionsende der Oppo-Watch-Aktion ist am 30. Mai.

Gratis mit dabei beim Kauf des Oppo Find X3 Pro: Die Oppo Watch LTe mit 46 Millimeter-Display.

Vorteil 2: Gleichzeitig kannst du dir beim Kauf des Handys mit dem aktuellen Gutschein-Code AKTION20 einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf die monatliche Grundgebühr sparen. Im Beispiel mit einem Red S (10 GB Datenvolumen) werden aus 69,99 Euro Grundgebühr für 24 Monate 55,99 Euro. Ein monatlicher Rabatt von 14 Euro also. Der Gutscheincode gilt für alle Red- und alle Young-Tarife. Außerdem fallen derzeit keine Anschluss- und Versandgebühren bei Vodafone an. Aktionsende der 20-Prozent-Aktion ist am 16. Mai 2021.

Grundsätzlich ist das Oppo Find X3 mit Vertrag kein Schnäppchen, das über den Preis kommt. Es ist ein echtes Oberklasse-Smartphone, das ohne Vertrag ein Preisschild von über 1.100 Euro (UVP) trägt. Das Handy spielt vom Anspruch her in einer Liga mit dem iPhone 12 Pro Max und dem Galaxy S21 Ultra.

Oppo Find X3 Pro im Kurz-Check

Im Test sahnte das Oppo Find X3 Pro satte 85 Prozent unserer strengen Testwertung ab. Das ist ein ordentliches Ergebnis und so kann sich das Find X3 Pro zurecht Flaggschiff-Smartphone nennen. Inhaltlich gefiel uns insbesondere die innovative Kamera des Handys: Oppo bietet hier das Feature einer Mikroskop-Kamera an, die Details noch feiner herausarbeitet und ein wirklich cooles, neues Foto-Feature darstellt.

Ferner gehören die Verarbeitung und das Display – ein WQHD-Panel mit 120 Hertz Bildwiederholrate – zu den Stars des Geräts. Der 5G-Prozessor Snapdragon 888 rundet das technische Paket ab – es ist der aktuell schnellste Prozessor, der in Android-Smartphones verbaut wird. Beim Speicher ist Oppo ebenfalls nur im oberen Regal fündig geworden. 256 GB sind Standard und der verbaute Speicherchip unterstützt den schnellen UFS 3.1 Standard. 12 GB Arbeitsspeicher machen aus dem Gerät eine echte Power-Maschine. Generell ist Oppo ein Meister des Schnelladens. Beim Find X3 Pro waren es handgestoppte 32 Minuten von 0 auf 100 Prozent. Auch kabellos wird das Gerät mit bis zu 30 Watt geladen. Kritik gab es allerdings bei der Software. Oppo muss bei ColorOS und der Update-Politik noch etwas nachbessern. Mehr zum Gerät erfährst du in unserem Testbericht zum Oppo Find X3 Pro.

→ Oppo Find X3 Pro 5G mit Vertrag bei Vodafone bestellen