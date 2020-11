Budget-Deal: Smartphone-Highlight mit Vertrag für 11,99 Euro pro Monat

Selbst im Normalpreis mit 13,99 Euro Grundgebühr pro Monat ist das Angebot gut. Derzeit gibt es aber nochmal zusätzlichen Rabatt, sodass der Handyvertrag hier nur 11,99 Euro kostet. Aber worum geht’s eigentlich?

Bei blau.de gibt es das Oppo A53s jetzt im Tarif Blau Allnet L für die genannten 11,99 Euro Grundgebühr pro Monat. Wer glaubt, dass der günstige Preis durch die Einmal-Pauschalen hochgetrieben wird, der irrt: Einmalig kostet das Smartphone 1 Euro, eine Anschlussgebühr – bei anderen Providern oft 40 Euro – wird bei diesem Angebot nicht berechnet. Lediglich Versandkosten (4,86 Euro) kommen noch einmalig hinzu.

Beim Rufnummernwechsel erstattet dir Blau nochmal 10 Euro, hier gehst du also mit einem leichten Plus raus, da die Portierung vom abgebenden Anbieter mit maximal 6,82 Euro berechnet werden darf. Die Versandkosten sind dadurch fast wieder drin.

Das Handy ist in den Farben Blau und Schwarz verfügbar, wobei die Farben jeweils einen verlaufenden Effekt auf der Rückseite des Handys abbilden. Der Tarif ist auch mit 7 oder 8 GB Datenvolumen wählbar, dann gelten andere Preise.

Oppo – nie gehört?

Gerade für Preis-Leistung-orientierte Nutzer ist das geschnürte Paket empfehlenswert. Oppo ist in Asien schon seit Jahren ein großer Player und wird auch hierzulande immer relevanter und stärker wahrgenommen. Insider trauen es Oppo – zusammen mit Vivo und Xiaomi – durchaus zu, Huawei die Marktmacht zum gewissen Teil streitig zu machen.

Zurück zum Angebot: Das Oppo A53s mag einen sperrigen Namen haben, ist aber ein stringentes Gerät mit einigen Highlights, die das Angebot in ein umso besseres Licht stellen. Erst im Oktober 2020 erschienen, läuft es mit Android 10 und kostet ohne Vertrag 189 Euro.

Highlights sind unter anderem der vielversprechende Akku, der mit 5.000 mAh Fassungsvermögen bedacht ist. Deutlich teurere Smartphones übertrumpft das Handy unter anderem beim Display, das eine 90-Hertz-Bildfrequenz bietet. Im Alltag äußert sich das durch ein besonders flüssiges Bedienerlebnis. Der 128-GB-Speicher ist ebenfalls als Top-Feature zu nennen. Zur Erinnerung: Zeiten, in denen 200-Euro-Smartphones in der Regel 16 oder 32 GB Speicher hatten, sind noch gar nicht so lange her. Alle Daten des Oppo A53s zum Nachlesen.

Oppo A53s mit Allnet-Flat und 5 GB: Der Deal im Check

Unterm Strich bietet dir die Allnet-Flat von Blau 5 GB LTE-Datenvolumen (bis zu 21,6 MBit/s) im O2-Netz. Dazu eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) in alle Netze, EU-Roaming und eine transparente Preisstruktur. 24 Monate lang 11,99 Euro Grundgebühr, 1 Euro Gerätekosten und 4,86 Euro Versandpauschale machen nach Adam Riese insgesamt: 293,62 Euro.

Der Vertrag ist insgesamt also um rund 100 Euro teurer als das Handy ohne Vertrag. Auf alle Monate umgerechnet landen wir bei einem Effektivpreis zwischen 4 und 5 Euro pro Monat – je nachdem, welchen Marktpreis wir für das Handy annehmen. Zum aktuellen Preisvergleich geht’s hier.

→ Oppo A53s mit Allnet-Flat und 5 GB LTE bei blau.de

