OnePlus 7T Pro bei Gearbest: Vorgängermodell zum Spitzenpreis

Das OnePlus 8 Pro startet mit einem Preis von 900 Euro in den Verkauf. Damit gehört das Smartphone nicht gerade zu den günstigsten Modellen auf dem Markt. Da lohnt ein Blick zum lediglich ein halbes Jahr älteren Vorgänger, dem OnePlus 7T Pro. Dieses ist aktuell bei Gearbest für unter 600 Euro zu haben.

Über das OnePlus 7T Pro bei Gearbest

Das OnePlus 7T Pro bietet 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte internen Speicher für deine Daten. Bei dem angebotenen Modell handelt es sich um die internationale Version des Smartphones. Diese kann also ohne Probleme in jedem deutschen Mobilfunknetz und in deutscher Sprache genutzt werden.

OnePlus OnePlus 7T Pro Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Plus Display 6,67 Zoll, 1.440 x 3.120 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.085 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 206 g Farbe Blau Einführungspreis 759 € Marktstart Oktober 2019

Im Test konnte uns das OnePlus 7T Pro mit viel Power und einem schnellen 90 Hertz-Display überzeugen. Gegenüber dem OnePlus 7 Pro aus dem Frühsommer 2019 wurde das OnePlus 7T Pro sinnvoll und an den richtigen Stellen verbessert.

Smartphone bestellen bei Gearbest: Die Vorteile

Der größte Vorteil beim Bestellen direkt aus China ist der deutlich günstigere Preis. Kostet das OnePlus 7T Pro in Deutschland laut Preisvergleich noch mindestens 725 Euro, ist es bei Gearbest bereits für 594 Euro erhältlich. Im Gegenzug für den unschlagbaren Preis musst du lediglich 10-15 Tage auf dein neues Smartphone warten können. Auch während der aktuellen Gesundheitssituation sind Bestellungen aus China problemlos möglich, da der Warenverkehr nicht eingeschränkt ist.

Keine weiteren Kosten für den Versand

Der Versand bei Gearbest ist kostenlos. Außerdem fällt keine Einfuhrumsatzsteuer und auch keine Zollgebühren an. In Deutschland angekommen, wird dein Paket dann per Hermes zugestellt.

Sicher Bezahlen

Beim Bezahlen stehen dir neben den üblichen Kreditkarten auch PayPal zur Verfügung. Mit PayPal kannst du schnell und einfach bezahlen und bist zusätzlich mit dem PayPal Käuferschutz abgesichert.

