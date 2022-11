OLEDs zum Spitzenpreis: Diese Testsieger-TVs von LG sind gerade günstig

Die Singles-Day-Aktion von MediaMarkt funktioniert wie folgt: Bis zum Abend des 11. November gibt es 11 Prozent auf große Teile des Sortiments. Der Rabatt wird aber nicht erst im Warenkorb angezeigt, sondern erscheint direkt im Online-Shop und ist sofort ersichtlich. Dadurch sieht der Shop am Donnerstagabend und am Freitag teilweise merkwürdig aus, da überall krumme Preisangaben zu finden sind. Soweit die Theorie, nun in die Praxis.

OLED-TVs im Preisrutsch: Dieses Modell ist jetzt richtig interessant

Unter den nun extra reduzierten Fernsehern sind einige wirklich gute OLED-Modelle. Teils vom Platzhirschen auf dem Gebiet, LG, und teils von anderen Marken. Gut zu wissen dabei – unter den LG-Modellen im Sale sind einige der Serie „OLED evo“, die in beinahe sämtlichen Größen-Kategorien die Fernseher-Bestenlisten der Stiftung Warentest anführen. Mit dem Rabatt setzt sich MediaMarkt an die Spitze des Preiskampfes.

Zu nennen ist da etwa das kleinste Modell der OLED-Fernseher von LG. Der OLED 42 C27 LA misst nur 42 Zoll in der Bildschirmdiagonale und sticht damit wahrlich nach unten aus der Reihe hervor. Viele Hersteller bieten die Bildtechnik gar erst ab 55 Zoll an. Der 42-Zöller aus der evo-Reihe kostete bei MediaMarkt zuvor 1.239 Euro und rutscht am Singles Day nun auf gerundete 1.102 Euro. Da MediaMarkt versandkostenfrei liefert, ist das der beste Preis am Markt für den schmucken Fernseher mit HDMI 2.1 (in allen vier Slots), 120 Hertz Bildfrequenz und Smart-TV-Funktionen mit webOS 22, das alle Streaming-Dienste unterstützt. Das Modell ist der absolute Tipp für alle, die einen hochwertigen TV suchen, der aber im womöglich kleinen Wohnzimmer keine erschlagende Wirkung entfachen soll.

→ Hier findest du das Angebot

Das andere Extrem: Auch 77-Zoll-OLED deutlich reduziert

Und auch das andere Ende der Fahnenstange lässt sich bei den Angeboten erreichen. Für 2.999 Euro stand der 77-Zoll-TV LG OLED 77 B29 LA zuletzt in der virtuellen Auslage. Nun sinkt der Preis auf 2.669 Euro, wobei noch 30 Euro für die Lieferung per Spedition hinzukommen. Kein schlechter Tipp bei 30 Kilogramm Kampfgewicht.

Mit ebenfalls 120 Hertz Bildfrequenz und zwei HDMI-2.1-Slots von deren insgesamt vier, ist der Riesen-TV voll auf der Höhe und auch für großflächiges Gaming-Vergnügen mit der Konsole wie gemacht. Vor einem etwaigen Kauf solltest du aber wirklich schauen, ob das TV-Monstrum (1723 mm x 1043 mm x 270 mm) auch durch deine Tür passt.

→ Zum Riesen-TV im Angebot

Weitere TV-Modelle rund um 1.000 Euro im Angebot

Interessant sind derweil auch zwei weitere OLED-TVs, die dank der Aktion im Preis sinken. Zum einen der 48 Zoll große C27LA von LG, der für 1.209 Euro (vorher 1.359 Euro) verkauft und kostenlos geliefert wird. Hier hast du ebenfalls alle OLED-evo-Merkmale mit optimiertem Bild, 120 Hz und allen HDMI-2.1-Slots.

Eine markenfremde Alternative, jedoch ebenfalls mit OLED-Bildtechnik, kommt von Panasonic und steckt im TX-55JZW984. Mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale ist das das Kompromiss-Modell. Die 139 Zentimeter gelten übergreifend als Standard-Größe für Fernseher. 1.022 Euro musst du für den Fernseher hinlegen, der dir für 30 Euro Zusatzkosten geliefert wird. Als Selbstabholer im Markt sparst du dir diese Pauschale.

Singles Day bei MediaMarkt: Aktion gilt nur kurze Zeit

Die 11-Prozent-Aktion bei MediaMarkt gilt nur den Freitag über. Schluss ist am 11.11. um 23:59 Uhr. Ein Blick lohnt sich dabei auch in den Tarife-Shop, wo einige gute Deals zu finden sind, wie dieser hier. Wer am Treueprogramm des Händlers teilnimmt, kann zusätzlich noch pro Kauf 1.111 Punkte ergattern und damit über Umwege weitere Vorteile ergattern.

Insgesamt ist die Aktion jedoch vergleichsweise enttäuschend. Die Top-Deals – wie zuletzt bei der MwSt.-Aktion – bleiben aus. Insbesondere viele Smartphones sind nicht vom Rabatt bedacht. Hier heißt es dann wohl: Warten auf den Black Friday.