Riesige OLEDs und LED-Fernseher bei MediaMarkt jetzt mit diesem Rabatt-Trick deutlich günstiger

MediaMarkt bedient sich bei der aktuellen TV-Aktion eines einfachen, aber effektiven Rabatt-Tricks. Die Angebotspreise werden durch Coupons rechnerisch weiter heruntergeschraubt. Der Gutscheinwert wird wie ein Rabatt wahrgenommen, durch den die angebotenen Fernseher zu echten Schnäppchen werden. An sich ist der Preisvorteil auch nicht von der Hand zu weisen, allerdings sichert sich der Händler den Umsatz, den man durch das Geschenk verliert, an anderer Stelle. So lohnen sich die Deals vor allem dann, wenn du ohnehin vorhast, weiter bei MediaMarkt einzukaufen. Im Kontext zu den TV-Geräten im Angebot lohnt sich der Gutschein etwa zum ergänzenden Kauf einer Soundbar, denn: Bei allen Fernsehern handelt es sich um Flatscreens, die meist nur sehr mageren Sound versprechen.

Kombi-Aktionen nicht vergessen: Auf viele Fernseher – etwa jenen von Samsung – gibt es derzeit außerdem noch Cashback vom Hersteller. Damit lässt sich der Rabatt durch die Hintertür teils noch beträchtlich vergrößern. Die Aktion mit den Riesen-Fernseher samt Gratis-Lieferung und Coupon-Zusatz endt bald – schon am 14. Juni ist Schicht im Schacht.

Große OLEDs von 1.000 bis über 4.000 Euro

Die edlen OLED-Fernseher von LG sind mit einigen Modellen in den Deals vertreten. Dabei kannst du das Bestseller-Modell OLED C17 LB in 55 Zoll – bei der Stiftung Warentest mit 1,7 benotet – für 1.149 Euro kaufen. Zuletzt war der Fernseher sogar für unter 1.100 Euro zu haben. Aber da noch ohne Coupon. Jetzt gibt’s zum 55-Zöller mit 4K und OLED-Technik einen 150-Euro-Gutschein dazu, wodurch der Fernseher effektiv zum 1.000-Euro-Angebot wird.

Nach oben sind preislich wenige Grenzen gesetzt. Richtig große und bildgewaltige Fernseher gibt es von LG mit happigen Preisvorteilen. In den Bereichen von 65 bis 83 Zoll reden wir schon vom Gegenwert eines kleinen Gebrauchtwagen. Dafür ist auch der Gutscheinwert, den es dazu gibt, nicht zu verachten:

Die zuletzt kombinierbare Rundfunkbeitrag-Cashback-Aktion von LG selbst ist mittlerweile ausgelaufen. Dennoch sind einige der fetten Fernseher noch wirkliche Schnäppchen. Den 77-Zöller aus der C-Serie gibt es etwa für den halben Preis gegenüber der Herstellerangabe (UVP). Der 500-Euro-Coupon kommt dann erst noch obendrauf. Günstiger ist er derzeit nicht zu haben und abgerundet wird das 2.666-Euro-Angebot durch die Gratis-Lieferung.

Einer der Top-Fernseher im Angebot stammt aus der verbesserten OLEDevo-Reihe.

2-Meter-TV bei MediaMarkt zum „Schnäppchenpreis“

Noch einmal ins ganz große Regal? Der größte Fernseher im Angebot misst sage und schreibe 86 Zoll in der Diagonalen. Das sind 2,17 Meter. Da wir hier aber nicht von einem OLED-, sondern einem herkömmlichen LED-Fernseher sprechen, ist der Preis nicht ganz so astronomisch hoch. 1.999 Euro ruft MediaMarkt für den 86-Zöller von LG auf. Dazu gibt es einen 500-Euro-Gutschein und der Preis sinkt rechnerisch auf 1.499 Euro.

Um ein Zoll kleiner, jedoch noch 200 Euro teurer ist ein ebenfalls großes Modell von Sony: Der Sony KE-85XH9096 ist für 2.199 Euro plus 500-Euro-Gutschein erhältlich. Der Sony-Fernseher besitzt obendrein einen HDMI-2.1-Slot, wodurch er unter anderem ideal für die PS5 zu gebrauchen ist. Wenn du die beiden Riesen miteinander vergleichst, sticht aber der LG-TV hervor mit sogar zwei dieser Anschlüsse. 100 Hertz Bildwiederholrate bieten beide.

→ Wichtig: Auf diese Anschlüsse musst du beim Fernseher-Kauf achten

Kein Palast? Auch kleinere Fernseher sind mit Gutschein im Angebot

Gehörst du jedoch zu jenen, die keine Landsitze mit palastartigen Ausmaßen ihr Eigen nennen und eher auf der Suche nach Fernsehern mit 55 Zoll oder kleiner sind, so gibt es bei MediaMarkt ebenfalls zahlreiche Modelle mit Gutschein-Extra im Angebot. Darunter tummeln sich Fabrikate von Marken wie Samsung, Panasonic, Philips, Hisense, weitere Fernseher von LG und Sony sowie jene der MediaMarkt-Eigenmarke „OK.“. Bei den Samsung-Fernsehern sei noch auf die Cashback-Aktion hingewiesen, bei der du insgesamt bis zu 2.400 Euro Erstattung erwirken kannst, wenn du Fernseher- und Soundbar-Käufe registrierst.

Ein paar Soundbars sind ebenfalls mit im Angebot. Wie eingangs erwähnt, ist der Sound selbst bei noch so teuren Flachbildfernsehern aufgrund des fehlenden Klangkörpers eher mau, sodass eine HiFi-Anlage oder Subwoofer empfehlenswert. Und auch aus der Mitnahme-Abteilung gibt es interessantes zu vermelden: Der Roku Express 4K TV-Stick ist zum Top-Preis von 19 Euro erhältlich (Testbericht lesen). Die Angebote sind nur noch wenige Tage online verfügbar. Ende ist schon am 14. Juni, 19:59 Uhr.