OLEDs, Dyson und SSDs teilweise massiv reduziert: Saturn feiert großen SSV

Bei Saturn ist in der Sommerschlussverkauf-Aktion jetzt ein buntes Potpourri an Produkten teils deutlich günstiger zu haben. Wir zeigen im Artikel unsere Schnäppchen-Favoriten. Weitere aktuelle Top-Angebote aus dem Netz findest du auch immer in unserem Deal-Bereich.

SSD-Festplatten von WD und SanDisk – PS5 geeignet

Wer seinen alten Laptop aufrüsten will oder wer einen externen, und portablen Speicher sucht, um seine Datenschätze zu sichern, der kann sich die aktuellen SSD-Deals der Saturn-Aktion anschauen. Es handelt sich jeweils um 1TB-Festplatten, wobei die WD-Speichereinheit zum internen Verbauen (NVMe, PCI Express 4.0) geeignet ist und die SanDisk-Festplatte mit Gehäuse kommt und somit als externer Speicher dient.

Die WD Black ist zudem mit entsprechender Leistung in Sachen Lese/Schreibgeschwindigkeit (7000/5300 MB/s) ausgerüstet und bietet einen eigenen Kühlkörper. Insgesamt ist sie so für Gaming optimiert und sogar für den Einsatz als Speichererweiterung in einer Spielekonsole wie der PlayStation 5 geeignet.

→ WD Black SN850 (1 TB) SSD, PS5 geeignet für jetzt 119 Euro

→ SanDisk Extreme Portable (1 TB) SSD für jetzt 111 Euro

Beide Festplatten sind gegenüber dem UVP um fast beziehungsweise mehr als die Hälfte reduziert. Im Marktvergleich können die Saturn-Angebote grundlegend überzeugen, sind aber nicht explizit am besten. Das eigentlich als besser angezeigte Amazon-Angebot zur WD Black (110 Euro) ist derzeit vergriffen. Bei notebooksbilliger.de ist sie trotz anfallender Versandkosten aber noch erhältlich (117 Euro). Das ist damit der hauchzarte Bestpreis. Für die SanDisk-Festplatte bietet Saturn den Bestpreis.

LG OLEDs im Ausverkauf: Und es sind sogar C-Modelle

Unter den Fernseher-Deals von Saturn sind einige Schätze zu finden. Besonders bei den OLED-TVs lohnt sich ein näherer Blick. Hier trennt sich die Spreu oft erst im Detail vom Weizen. Es geht gerne um die Anzahl und Typen von HDMI-Slots oder die Bildwiederholrate in Hertz. Drei Modelle der C17LB-Serie von 2021 aus der LG-OLED-Reihe sind bei Saturn jetzt günstiger. Alle sind bei Saturn zum aktuellen Bestpreis zu haben – einer sogar deutlich unter 1.000 Euro. Die Modelle unterscheiden sich zuvorderst in ihrer Größe. Die Top-Serie der OLED-Fernseher für den Massenmarkt ist zwar immer mal wieder günstiger, aber nicht so oft wie die A- und B-Modelle, bei denen werbewirksamere Preise erreicht werden.

48 Zoll: LG OLED48C17LB für 899 Euro

55 Zoll: LG OLED55C17LB für 1.029 Euro

65 Zoll: LG OLED65C17LB für 1.444 Euro

Die Zahl steht für die Größe, die Kennung „C17LB“ für die technische Einordnung neben dem Grundsatz, dass es sich um OLED-Fernseher handelt. Deren Eigenschaft: Jedes Pixel wird einzeln angeleuchtet, sodass ein super Kontrast und echte Schwarzwerte erzeugt werden. Das Bild ist deutlich klarer als bei LED- oder QLED-Fernsehern. Über den A- und B-Modellen sind die C-Geräte die Top-Fernseher von LG – von den neuen OLED evo und Signature OLED zu teils fünfstelligen Preisen einmal abgesehen. Ist dir das immer noch zu teuer, gelten auch immer noch dir 450- und 500-Euro-Angebote zu zwei NanoCell-Fernsehern, die zuletzt in den Tagesangeboten von Saturn vertreten waren.

Die C-Modelle mit dem violettfarbenen Baum auf dem Werbebild, A- und B-Serie sind hier durch Grün bzw. Rot erkenntlich.

Die Angebots-Fernseher sind modern ausgestattet und bieten jeweils OLED-Technik mit 120 Hertz Bildwiederholrate und ausschließlich HDMI-2.1-Slots. Davon jeweils vier Stück. Optimiert wird das Bild zudem via Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG. Zum Vergleich: Die meist etwas günstigeren OLEDs der A- und B-Serien von LG bieten nicht so viele der neuartigen HDMI-Slots, sind bei der Bild- und Ton-Optimierung deutlich abgespeckter unterwegs und bieten im Fall der A-Reihe nur 60 Hertz.

Was beim linearen TV-Genuss nicht weiter ins Gewicht fällt, solltest du beim modernen und zukunftsgewandten Gaming umso stärker beachten. Hier sind die C-Modelle aus dem Angebot ideal. Übrigens: Einige der neueren OLEDs gibt’s jetzt auch als Star-Wars-Version.

Dyson V8 (2022) Origin: Akkusauger bei Saturn unter 300 Euro

Aus dem Haushaltsbereich sticht dieses Schnäppchen heraus: Den Dyson V8 Origin, das ist die 2022er-Version des Erfolgsmodells, rutscht eimal mehr unter die 300-Euro-Marke und kostet 299 Euro. Der Sauger war erst kürzlich in einem Tagesagebot von MediaMarkt so günstig. Das Angebot ist vor wenigen Tagen ausgelaufen. Ansonsten war der Sauger in seiner kurzen Zeit auf dem Markt noch nie zu diesem Preis erhältlich.

Der Dyson V8 Origin ist ein Akku-Staubsauger für dich, wenn du viel Wert auf Effizienz, Funktionalität und eine hohe Wendigkeit legst. Und: wenn du dabei auf lästiges Kabel-Wirrwarr verzichten möchtest. Denn hiermit bekommst du ein sehr gutes Gesamtpaket mit einer langen Akkulaufzeit von 40 Minuten. Das reicht locker, um eine 80-Quadratmeter-Wohnung an einem Stück zu reinigen. Bei einem größeren Haus könnte dem Sauger jedoch auf halber Strecke die Puste ausgehen. Daher ist er eher für kleinere Haushalte geeignet.

→ Zum Dyson-Angebot bei Saturn

Cool: Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, die der Hersteller selbst noch oben draufpackt, kannst du dir den Sauger recht risikofrei zulegen, ausgiebig testen und erhältst im Zweifel noch das Geld für den Kauf zurück, wenn er dir überhaupt nicht zusagt.

Saturn Sommerschlussverkauf: So lange gilt die Aktion

Nichts dabei? Hier gelangst du direkt zur Saturn-Aktion und kannst selbst nach passenden Angeboten stöbern. Ans Herz gelegt sei dir noch die Smartwatch Garmin Venu, die jetzt wieder auf 169 Euro reduziert ist. Insgesamt gilt die Saturn-Aktion mit den genannten Angeboten noch eine ganze Weile, aber nicht ewig lang: Am Abend des 14. August, das ist der übernächste Sonntag, ist Schluss mit den Schnäppchen.