Heute ist Singles Day: Am 11.11. bieten zahlreiche Online-Shops Sonderangebote an, die nur für kurze Zeit gelten. So auch Lidl. Der Discounter feiert den Singles Day mit Sonderangeboten im Online-Shop. Mit einigen guten Schnäppchen im Gepäck.

Die Versandkosten sparst du bei Lidl, indem du beim Bestellen den Code „SD20“ eingibst. Weitere Angebote zum Singles Day findest du in unserem Deal-Bereich oder in unserem Schnäppchen-Ticker. Unter anderem haben MediaMarkt und Saturn an diesem Tag wieder eine „Sofortrabatt auf fast alles“-Aktion gestartet.

Melitta Kaffeevollautomat unter 300 Euro

Das Top-Angebot am Singles Day richtet sich an alle Kaffeeliebhaber: Der Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo Perfect Milk E-957-103 mit Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck kostet 299,73 Euro, rutscht also knapp unter die 300-Euro-Marke und liegt damit fast genau 250 Euro unter dem Ursprungspreis.

OLED-Fernseher bei Lidl

Der OLED Fernseher von Grundig ist mit seinen 65 Zoll Größe derzeit für einen Preis von 1.842,03 Euro verfügbar. Doch aufgrund der hohen Nachfrage solltest du dich hier beeilen, denn Lidl hat hier von nur noch wenige Stück auf Lager. Auf dem Preisschild günstiger, aber derzeit nicht direkt verfügbar ist der Fernseher bei Amazon.

Kaufargumente sind dabei – neben der OLED-Technologie – die hohe Auflösung (4K) und die schiere Größe. 65 Zoll entsprechen 164 Zentimetern. Eine auch preislich nahe Alternative gibt’s aktuell bei Saturn: Der LG OLED-TV in gleicher Größe (65 Zoll) kostet hier 1.753,67 Euro. Der Grundig Smart-TV bei Lidl verfügt über eine Smart Remote mit Alexa Sprachsteuerung. Das OLED Display ermöglicht es die Schwarzwerte besonders gut anzuzeigen. Mithilfe der „OLED Micro Dimming Engine“ wird das Bild mit optimalen Kontrasten dargestellt.

Übrigens: Für kleineres Geld kündigt Lidl schon ein weiteres TV-Angebot an. Der Grundig-TV mit 43 Zoll, UHD und integriertem Fire TV kostet 280,33 Euro und ist bald verfügbar.

Lenovo Tablet im Angebot

Das Lenovo Tab M10 HD LTE gibt es bei Lidl jetzt zu einem Tiefpreis von 134,83 Euro. Es hat einen internen Speicher von 32 GB, der sich mit einer microSD-Karte erweitern lässt. Auf die Waage bringt es bei einer Größe von 243 x 169 x 8 mm nur 0,48 kg und ist damit leicht zu handhaben. Das 10,1 Zoll große FullHD-Multitouch-Display hat dabei eine Auflösung von 1.920 x 1200 Pixel. Mit 2 GB RAM Arbeitsspeicher und einem Qualcomm Snapdragon 429 Prozessor wird das Tablet angetrieben. Das Android-Tablet lohnt sich insbesondere für die vielseitige Haushaltsnutzung. Ob als digitales Rezepte–Buch in der Küche oder als schnelles Nachschlagewerk im Wohnzimmer.

Weitere Singles-Day-Angebote bei Lidl

Neben Fernsehern und Outdoor Kameras bietet dir Lidl auch weitere Angebote. Nachfolgend eine Liste mit Highlight-Deals aus den verschiedenen Kategorien. Zur Erinnerung: Mit Eingabe des Gutscheincodes „SD20“ lassen sich die Versandkosten in Höhe von 4,83 Euro sparen. Das ist bei einigen Artikeln nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.

Täglich erscheinen neue Angebote bei Lidl, die Singles-Day-Aktion hat am Mittwoch, 11.11., ihren Höhepunkt erreichen. In unserem Deal-Bereich bilden wir attraktivsten Angebote im Netz ab.

