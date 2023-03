OLED-TV-Technik extrem günstig: LG-Fernseher jetzt für deutlich unter 700 Euro erhältlich

Wenn du zuletzt auf ein gutes Angebot für einen 4K-Fernseher gewartet hast, könnte dieser Deal genau das Richtige für dich sein. Denn bei MediaMarkt kommst du jetzt bereits für nur 666 Euro an einen 48 Zoll großen OLED-TV von LG. Ist dir das zu klein? Dann greif zur 55-Zoll-Variante für 799 Euro. Bei beiden sparst du momentan über die Hälfte im Vergleich zum UVP. Wichtig: Das Angebot ist Teil einer „Raus damit!“-Aktion von MediaMarkt. Es kann also sein, dass die Bestände rasch ausverkauft sind.

Egal, ob 48 oder 55 Zoll – Das kann der LG OLED-TV

Unabhängig von der Größe bekommst du mit diesem OLED-TV von LG (A29LA) ein tolles Gerät mit acht Millionen selbstleuchtenden Pixeln geboten. Dadurch sollen perfekte Schwarzwerte garantiert werden. Währenddessen sorgt der verbaute α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation für ein optimales Bild mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz (für ein 120-Hz-Modell gibt’s hier ein gutes Angebot). So werden etwa der Kontrast und die Helligkeit durch die AI automatisch den Gegebenheiten in deinem Wohnzimmer angepasst. Und auch der Sound wird stetig optimiert. Der 4K-TV kann nämlich Stereoton in virtuellen 5.1.2 Surround-Sound verwandeln. Dafür wurde auch direkt ein Dolby Atmos fähiges 2.0-Soundsystem mit 20 W verbaut. Wer jedoch ein richtiges Heimkinofeeling haben möchte, sollte zu einer Anlage oder Soundbar greifen. Passenderweise gibt es aktuell auch eine Soundbar von LG im Angebot – dazu später mehr.

Selbstverständlich unterstützt der OLED-TV von LG alle gängigen HDR-Formate, wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ. Zugriff auf deinen Lieblings-Content bekommst du dabei wie gewohnt über die diversen Streaming-Apps rund um Netflix, Disney+ und Co. Dafür verbindest du den 4K-TV wahlweise über WLAN oder LAN. Bei den weiteren Anschlüssen setzt LG unter anderem auf drei HDMI 2.0-Slots (mit eARC und LG SIMPLINK), zwei USB-Stecker und einen optischen Digitalausgang. Ein CI+-Slot ist ebenfalls vorhanden. Egal, ob du dich für 48 oder 55 Zoll entscheidest, bei MediaMarkt gibt’s die Fernseher zu tollen Preisen. So kostet die Variante mit 48 Zoll nur noch 666 Euro – das ist ein Rabatt von 57 Prozent auf den UVP und der momentan günstigste Preis im Netz. Für den OLED-TV in 55 Zoll zahlst du hingegen 799 Euro – auch diesen Preis kann kein anderer Anbieter schlagen.

→ OLED-TV von LG ab 666 Euro

Passend dazu: LG Soundbar zum Tiefstpreis

Du möchtest ein Komplettpaket in Sachen Heimkino? Dann lohnt sich ein Blick auf die LG S75Q Soundbar passend zum OLED-TV. Bei Alternate kommst du nämlich bereits zum Tiefstpreis von 289 Euro (plus 6,99 Euro für Versand) an die 3.1.2 Kanal Soundbar inklusive drahtlosem Subwoofer. Das Gerät kommt dabei auf eine Gesamtleistung von satten 380 Watt und unterstützt Dolby Atmos. Angeschlossen wird die Soundbar dabei entweder via HDMI oder optisches Kabel. Das Gerät verfügt ebenfalls über Bluetooth.

→ LG S75Q Soundbar für 289 Euro