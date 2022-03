OLED-TV mit Ambilight nur heute unter 1.000 Euro – auch Samsung-Fernseher günstiger

Ab sofort ist im neuen Saturn-Tagesangebot für 24 Stunden ein OLED-Fernseher von Philips im Angebot. Im Zeitraum (bis 9 Uhr am Samstagmorgen) kostet er 999 Euro statt zuvor 1.299 Euro. Der Herstellerpreis liegt gar bei 2.300 Euro. Hier gibt es also einiges an Rabatt. Der Tages-Deal bei MediaMarkt schließt nahezu lückenlos an den Vortags-Deal an. Ein Samsung-LED-Fernseher ist hier günstiger, genau wie gestern schon. Nun misst der Bildschirm aber 55 Zoll statt gestern 50 Zoll. Für den Fernseher verlangt der Händler nun 479 Euro (zuvor 529 Euro, UVP: 779 Euro).

OLED-Fernseher mit Ambilight: Das kann das Tages-Schnäppchen

Das Top-Angebot besteht aus dem Philips-Fernseher 48OLED935/12, der für 999 Euro verkauft wird. Der Smart TV hat eine Bildschirmdiagonale von 48 Zoll (121 Zentimeter), bietet 100 Hertz Bildschirmdiagonale und ist mit allen gängigen Standards ausgerüstet (4 x HDMI, 2 x USB, Triple-Tuner, LAN-Anschluss und einige mehr). Smart-TV-Funktionen gibt es dank Android TV.

Die Top-Kaufargumente liegen jedoch zum einen in der OLED-Bildtechnologie und zum anderen im Philips-exklusiven Feature Ambilight. Bei OLED werden die Pixel im Gegensatz zur LED-Technik einzeln angeleuchtet, was zu echten Schwarzwerten, besseren Kontrasten und insgesamt besserer Bilddarstellung führt. Diese feine Technik kostet und sorgt gerade im Tagesangebote-Vergleich dafür, dass der Philips-Fernseher trotz tollem Angebot immer noch fast doppelt so teuer ist wie der sogar etwas größere Samsung-Fernseher.

Top-Argument Nummer zwei ist Ambilight. Hierbei handelt es sich um eine Synchronisierungstechnik, die Philips in seinen höherwertigen Fernsehern einbaut. Im Seitenrand des Gehäuses sind farbig leuchtende LEDs eingelassen. Diese geben das Farbbild vom Bildschirm in die nähere Umgebung ab. Erzeugt wird ein atmosphärisches Licht, das den Fernseher größer erscheinen lässt und die TV-Ecke zum Hingucker in deiner Wohnung macht.

Auch MediaMarkt mit Fernseher-Tagesangebot

Ist das Philips-OLED-Angebot eher etwas für Technik-Enthusiasten, kommt das zweite Tagesangebot, von MediaMarkt, vollends über den Preis. Für den gleichen Zeitraum ist hier der Samsung GU55AU8079 LED-TV für 479 Euro im Angebot. Der bietet ebenfalls 4K-Auflösung, jedoch in der günstigeren LED-Technik. Mit 55 Zoll (138 Zentimeter) Bildschirmdiagonale bietet er das jedoch in einer ansprechenden Größe.

Hier kommt indes die Smart-TV-Software Samsung Tizen zum Einsatz. Bis zu 8 Jahre lang verspricht Samsung für dieses Modell noch Updates. Da das Gerät erst 2021 erschienen ist, ist dieser Zeitraum noch nicht sehr verbraucht. Der Fernseher erreicht eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz und bietet mit 3 HDMI-Slots (alle mit HDMI-2.1-Funktionen) eine ordentliche Ausstattung für Peripherie an.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Die Tagesangebote von MediaMarkt und Saturn gibt es seit Anfang März wieder. Seitdem sind hier Küchenmaschinen, Laptops, Fernseher, Wallboxen, Speicherkarten, Kaffeemaschinen und Smartphones – auch von Apple – teilweise deutlich im Preis gesenkt worden. Jeweils für 24 Stunden, danach kam dann die Ablösung. Die Angebote gelten immer von 9 Uhr bis 9 Uhr. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen Ausverkauf-Gefahr.

Die Tagesangebote in dieser Woche im Über- und Rückblick: