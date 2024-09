Ich möchte ganz ehrlich sein: Kochen zählt definitiv nicht zu meinen Stärken. Klar, ein leckeres Rührei zum Frühstück oder die ein oder andere Hauptspeise bekomme ich noch hin (meine Wok-Pfanne ist beispielsweise wirklich gut, hab’ ich mir sagen lassen) – ein Spitzenkoch bin ich dadurch aber noch lange nicht.

Ein echter Gamechanger war für mich daher der OptiGrill. Als ich das Küchengadget damals von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, wurden viele Gerichte plötzlich zum Kinderspiel. Egal, ob perfekt rosa-gegrilltes Steak, Würstchen, Hähnchen und Co. oder leckeres Grillgemüse – für mich haben sich in der Küche durch den OptiGrill ganz andere Türen geöffnet. Klar, den Topf und Herd kann das Tefal-Gerät nicht komplett ersetzen. Doch viele Schritte und Gerichte werden trotzdem deutlich einfacher. Warum ich meinen OptiGrill nie mehr missen möchte – und warum sich ein Modell bei Lidl aktuell besonders lohnt – zeige ich dir in diesem Artikel.

Ein Muss für jede Küche? Ich finde: Ja!

Wird das Fleisch bei dir in der Pfanne immer zu trocken, Burger bleiben nie saftig und ein rosa-gegartes Steak kennst du ohnehin nur aus dem Restaurant? Dann hast du wahrscheinlich keinen OptiGrill in der Küche stehen. Mir ging’s nämlich ähnlich, bis ich mir von dem beliebten Tefal-Gadget unter die Arme habe greifen lassen. Insbesondere wenn es um Fleisch, Hähnchen und Co. geht, geht bei mir daheim nichts ohne den OptiGrill. Grund dafür sind die verschiedenen Grillprogramme des Küchengadgets. Hierdurch werden die unterschiedlichen Zutaten nämlich immer punktgenau gegart – inklusive leckerer Röstaromen samt Grillstreifen. Selbst die Dicke des Grillguts wird über smarte Sensoren gemessen und berücksichtigt – so gelingt selbst einem Anfänger wie mir das perfekte Steak.

Das Steak wird im OptiGrill auf den Punkt gegart – von außen kross und von innen schön saftig

Doch etwa auch für Grillgemüse ist ein OptiGrill genial. Dieses macht sich nicht nur ideal als leckere Beilage, sondern ebenso als Basis für verschiedene Soßen. Einfach das Gemüse im OptiGrill angrillen, anschließend in den Mixer packen und schon zauberst du eine leckere Soße. Selbstverständlich lassen sich ebenso Snacks wie Sandwiches und Reibekuchen ruckzuck in dem Tefal-Gerät zubereiten. Und selbst für die Reste des Vortages ist der OptiGrill – je nach Gericht – eine tolle Option. Mein persönlicher Tipp: eine türkische Pizza wird nach kurzer Zeit im manuellen Modus wieder schön knusprig, ohne den Salat zu sehr zu erwärmen.

Gemüse mit leckeren Grillstreifen – auch im Winter kein Problem mit dem OptiGrill

Abgerundet wird mein ganz persönlicher Küchentraum des OptiGrills dann noch von einem weiteren Faktor: dem äußerst geringen Putzaufwand. Die Grillplatten lassen sich nämlich super simpel herausnehmen und anschließend einfach in der Spülmaschine reinigen. Putz- und Kochmuffel kommen also gleichermaßen auf ihre Kosten.

OptiGrill für 100 Euro – So gut ist das Lidl-Angebot

So viel zu meinem Liebesbrief an den OptiGrill. Wenn du jetzt selbst Interesse an dem Tefal-Gerät hast, möchte ich dir zum Abschluss aber auch noch ein aktuelles Schnäppchen mit auf den Weg geben. Lidl verkauft momentan nämlich einen OptiGrill (GC7P08) mit krassen 64 Prozent Rabatt für lediglich 99,99 Euro (plus 4,95 Euro Versand).

Bei Lidl kommst du aktuell schon für rund 100 Euro an einen OptiGrill

Hierbei handelt es sich zwar um eine leicht abgespeckte Variante mit nur drei Grillprogrammen (Steak, Burger und Hähnchen) sowie einer Auftaufunktion. Durch den manuellen Modus kannst du aber natürlich auch alle weiteren Zutaten problemlos in dem Kontaktgrill zubereiten. Und mit Blick auf den aktuellen Lidl-Preis lohnt sich das OptiGrill-Modell auf jeden Fall – günstiger ist derzeit nämlich kein anderer Händler im Netz (zum Preisvergleich).