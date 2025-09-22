Zuletzt schon 5.000 Mal gekauft: Beliebtes Samsung-Tablet ist jetzt noch günstiger!

Samsung-Tablet Galaxy A9+ ist Amazon-Bestseller!

Preis sinkt jetzt auf 154,95 Euro

Extra-Garantie: 36 statt 24 Monate

Amazon haut gerade seinen Tablet-Bestseller mit stabilem Rabatt raus. Die Rede ist vom Samsung Galaxy Tab A9+. Das ist ein solides Alltags-Tablet mit großem Display (11 Zoll) und einigen interessanten Feinheiten. Ein Detail ist sogar nur dem Kauf über Amazon vorbehalten, was den Deal nochmal extra interessant macht.

11-Zoll-Display und starker Prozessor

Das Galaxy Tab A9+ ist ein Tablet für den Alltag und nähert sich im neuesten Angebot der 150-Euro-Marke. Stark ist unter anderem das 11 Zoll große Display mit einer 1.920 x 1.200 Pixel Auflösung. Ob du Mails beantworten, Spiele spielen, den nächsten Urlaub buchen oder Serie streamen möchtest – du siehst auf dem Bildschirm alles gestochen scharf. Und dank der adaptiven Bildwiederholrate von maximal 90 Hz sehen alle Bewegungen zudem schön flüssig aus. Außerdem wichtig: Mit weniger als 0,5 Kilogramm Gewicht lässt sich das Tablet auch problemlos in der Tasche transportieren.

Unter dem Display arbeitet zudem der leistungsstarke Snapdragon 695 Prozessor, der von 4 GB RAM unterstützt wird. So hast du nicht nur genug Leistung für parallele Anwendungen, sondern auch für mobile Games. Auf der Rückseite befindet sich darüber hinaus eine 8-MP-Kamera für Schnappschüsse und eine 5-MP-Frontkamera für Selfies oder Videocalls. Apps, Dokumente und Spiele finden weiterhin auf 64 GB internem Speicher ihren Platz. Cool ist im Gegensatz zu den meisten anderen Tablets am Markt: Du kannst den Speicherplatz mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern und hast so keine Speicher-Probleme mehr.

Bestseller-Label lässt aufhorchen – Extra-Garantie lockt zusätzlich

Das Tablet verkauft sich laut Amazon-Angaben aktuell sogar besser als das iPad. Der Versandhändler prämiert es derzeit mit dem „Bestseller in Tablet-PCs“-Label und spricht von mehr als 5.000 Verkäufen im vergangenen Monat. Wie bei vielen Samsung-Geräten gibt es beim Kauf via Amazon ein Jahr Extra-Garantie. 36 Monate lang ist der Kauf damit insgesamt geschützt.

→ Samsung Tablet für 155 Euro: Hier geht’s zum Deal

Erst auf Rang 4 der Liste kommt das erste Apple-Tablet, das für höheres bestimmt zu sein scheint. Es spielt preislich in einer ganz anderen Liga und kostet rund 500 Euro mehr als das Samsung A9+.

Preis-Check: Lohnt sich der Deal?

Der Preissprung von rund 250 Euro auf jetzt knapp über 150 Euro klingt erstmal ordentlich. Ja, das Gerät ist in Einzel-Angeboten auch manchmal günstiger zu haben. Den Ausschlag pro Amazon gibt im Endeffekt aber die exklusive, verlängerte Garantie.

Nun gehört es auch zur Wahrheit, dass das Tablet schon aus dem Jahr 2023 ist. Ein Gegenargument? Wir sagen: Eher nicht. Bei Tablets – insbesondere solchen Alltags-Geräten – ticken die Uhren etwas anders. Außerdem ist Samsung auch hier vorbildlich in Sachen Update-Support unterwegs und gibt langfristig mindestens quartalsweise Sicherheitsupdates raus. Wenn du das Galaxy Tab A9+ jetzt kaufst, dürftest du dich zum Start außerdem über ein komplettes Android-Update freuen. Vorinstalliert ist Android 13. Mittlerweile steht aber schon Android 15 für das Tablet zur Verfügung.

