Prime Day mit Oclean: So günstig kommst du selten an weißere Zähne

Am Prime Day kannst du elektrische Zahnbürsten von Oclean besonders günstig ergattern. Mit einem Rabatt von 20 Prozent sicherst du dir hier unter anderem die beliebte X Pro Elite zum bisherigen Bestpreis. Wir zeigen dir, was dich sonst noch erwartet.

Schallzahnbürsten mit 20 % Rabatt

Insgesamt drei Modelle bietet Oclean am Prime Day an: X Pro Elite, Flow und X Pro Digital. Die elektrischen Zahnbürsten kommen allerdings nicht alleine, denn du bekommst hier ganze Bundles. Mit dabei sind zusätzliche Bürstenköpfe und ein Reiseetui. Durch die Aktion bekommst du die Zahnpflege-Gadgets zudem so günstig wie noch nie.

Echt Premium – Die Oclean X Pro Elite

Die X Pro Elite ist hochwertig verarbeitet und bietet zahlreiche Features, damit du dir beim nächsten Zahnarztbesuch den vorurteilsvollen Blick ersparen kannst. Insgesamt vier Putzmodi (Clean, Sensitive, Massage und Whitening) ermöglichen dir eine gründlichere Zahnpflege. Bis zu 84.000 Vibrationen pro Minute entfernen dabei selbst den hartnäckigsten Dreck.

Die Oclean X Pro Elite bietet vier Putzmodi und bis zu 32 Intensitäts-Stufen.

Während die Oclean ihre Arbeit verrichtet, benötigst du auch keinen Gehörschutz, da die smarte Zahnbürste mit gerade einmal 45 dB putzt. Zum Vergleich: Ein leises Flüstergespräch verursacht circa 30 dB. Eine Akkuladung hält hier bis zu 35 Tage und sollte doch einmal der Saft fehlen, ist die Batterie nach 3,5 Stunden wieder aufgeladen.

Auf dem LCD-Touchscreen erhältst du zudem alle notwendigen Informationen: Aktueller Ladestatus, aktivierter Modus, Intensität und sogar ein Diagramm deines Mundes, damit du keine Stelle übersiehst. Während des Prime Days kostet das Premium-Modell nur 87,99 Euro – ein Preis, den andere Hersteller nicht so schnell erreichen.

Weitere Deals am Prime Day

Soll es etwas günstiger sein, kannst du dir auch das Set der X Pro Digital sichern. Diese ist zwar etwas leistungsschwächer, allerdings dürfte das den meisten kaum auffallen. Am günstigsten ist jedoch die Oclean Flow im Bundle. Hierfür zahlst du nur 39,99 Euro. Dafür erhältst du eine kostengünstige Schallzahnbürste, die sich vor allem für Anfänger eignet.

Denk außerdem daran, dass die Angebote nur für Prime-Day-Kunden gelten. Bist du noch nicht bei Amazon Prime, hast du die Möglichkeit ein 30-tägiges Probe-Abonnement abzuschließen.