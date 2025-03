Elektrische Zahnbürste für deutlich unter 100 Euro! Jetzt bis zu 30 Prozent sparen

Ich bin Angstpatient. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich an das bohrende Geräusch und den sterilen Geruch in einer Zahnarztpraxis denke. Umso wichtiger ist mir eine ordentliche Mundhygiene. Natürlich ersetzt das nicht den Besuch beim Dentalakrobaten, allerdings muss ich dadurch auch nicht jede Woche vorstellig werden. Ich setze daher bereits seit einiger Zeit auf meine elektrische Zahnbürste von Oclean, da diese nicht nur technisch einiges bietet, sondern auch deutlich günstiger als die Konkurrenz war. Passend zum Welttag der Mundhygiene am 20. März hat der Hersteller eine neue Spar-Aktion ins Leben gerufen, bei der du bis zu 30 Prozent Rabatt abgreifen kannst – auf das gesamte Sortiment.

Oclean X Pro Elite – Gut und günstig

Teil der Aktion ist auch die Oclean X Pro Elite. Im Angebot ist genauer gesagt das Komplett-Set der elektrischen Zahnbürste. Dadurch bekommst du nicht nur das Gerät, sondern auch sechs zusätzliche Bürstenköpfe, ein Reiseetui und das passende kabellose Ladepanel. Die Zahnbürste selbst kann technisch ebenfalls überzeugen. Satte 84.000 Bewegungen in der Minute verspricht Oclean. Möglich soll diese Leistung durch einen Magnetschwebebahn-Motor werden. Nein, nicht die riesigen Teile aus Wuppertal, sondern ein kleiner Motor, der magnetische Kraft nutzt, um bis zu 32 Intensitäts-Stufen zu erzeugen.

Das kleine Display zeigt Putzfortschritt und Zeiten an.

Zusätzlich verfügt die X Pro Elite über vier verschiedene Putzmodi und ein Touch-Display auf der Frontseite. Auf diesem siehst du die noch zu putzenden Bereiche und auch, wie lange du bereits putzt. Insgesamt acht Reinigungsbereiche kann die Zahnbürste unterscheiden – ziemlich smart. Noch intelligenter wird es allerdings dank der Oclean-App. Hier kannst du nämlich deinen eigenen Zahnputzplan erstellen. Mit einer Lautstärke von unter 45 dB ist die Oclean X Pro Elite zudem recht leise. Diese Lautstärke ist ungefähr vergleichbar mit dem herkömmlichen Brummen eines Kühlschranks.

Das gesamte Set gibt es jetzt für 99,90 Euro. Dank der aktuellen Rabatte sinkt der Preis jedoch auf rund 82 Euro, wodurch du so wenig zahlst, wie noch nie zuvor. Wie sich die Aktion zusammensetzt und wie du hier sparen kannst, verraten wir dir im folgenden Abschnitt.

Bis zu 30 Prozent Rabatt: So sparst du richtig

Die Aktion von Oclean läuft noch bis zum 23. März. Bis dahin kannst du dir bis zu 30 Prozent Rabatt schnappen. Allerdings sind die Geräte selbst nicht günstiger. Möglich wird das Ganze also durch einen Direktabzug im Warenkorb. Wenn du einen bestimmten Schwellenwert erreichst, wird ein neuer Rabatt freigeschaltet. Wie das genau aussieht, haben wir dir nachfolgend einmal aufgelistet:

Bestellungen über 50 Euro: Gratis Versand

Bestellungen über 99 Euro: 15 Prozent Rabatt

Bestellungen über 139 Euro: 25 Prozent Rabatt

Bestellungen über 199 Euro: 30 Prozent Rabatt

Zusätzlich kannst du den Code „Oclean3“ nutzen. Dadurch sparst du noch einmal 3 Prozent mehr – unabhängig von deinem Warenkorb. Wie du siehst, kann es sich durchaus lohnen, direkt mehr bei Oclean zu bestellen. Um deine perfekte Zahnreinigung zu gewährleisten, findest du deshalb noch weitere Produkte, wie Mundduschen oder sogar Zahnseide. Einige spannende Gadgets haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet.