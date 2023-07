O2 startet neuen Turbo-Tarif: So günstig kannst du das iPhone 14 Pro dazukombinieren

Der neue Tarif heißt O2 Mobile XL und bietet ein riesiges Datenpaket für Vielsurfer. Satte 280 GB stehen dir hier für nahezu unbegrenztes Streaming und Arbeiten unterwegs zur Verfügung. Während der neue Tarif einzeln bereits rund 63 Euro im Monat kostet, bekommst du im Bundle für ein paar Euro Aufpreis noch Apples bestes iPhone dazu: das iPhone 14 Pro. Das steckt alles im Angebotspaket und so gut ist der Deal wirklich – wir machen den Check.

O2 Mobile XL mit 280 GB+: Das bietet der neue Tarif

Der neue O2-Tarif richtet sich an Nutzer mit höchsten Ansprüchen, man könnte fast von einem Unlimited Tarif sprechen, so groß ist das Datenpaket mit 280 GB. Das ohnehin schon hohe Datenvolumen ist aber nicht in Stein gemeißelt. Sondern: Das Datenvolumen steigt jedes Jahr sogar noch um weitere 10 GB und wächst somit mit den immer höheren Anforderungen.

Mit dem Tarif surfst du zudem – je nach Verfügbarkeit vor Ort – im 4G- oder 5G-Netz mit bis zu 500 MBit/s. Außerdem ist eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze mit dabei. Im EU-Ausland kannst du deinen Tarif dank EU-Roaming genauso nutzen, wie im Inland.

Möchtest du Urlaub in der Schweiz machen, die nicht Teil der EU ist, kannst du neuerdings übrigens temporäre Roaming-Pakete dazubuchen. So gibt’s beispielsweise ein Paket mit einer einmonatigen Laufzeit und 3 GB Datenvolumen für 9,99 Euro im Monat. Hier sind darüber hinaus 500 Minuten beziehungsweise SMS in die Schweiz oder aus der Schweiz nach Deutschland inklusive. Alternativ lassen sich auch Roaming-Pakete für einzelne Tage buchen (2,99 Euro/Kalendertag; 300 MB Datenvolumen).

Das Angebot im Check: So gut ist der Deal

Werfen wir einen schnellen Blick auf die Kosten des Bundles. Zur Erinnerung: Hier ist nicht nur der neue O2-Tarif mit mitwachsendem Datenvolumen dabei, sondern mit dem iPhone 14 Pro (128 GB) auch ein absolutes Premium-Smartphone. Für das Bundle zahlst du insgesamt 79,99 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Hinzu kommen nun noch einmalig 5,99 Euro für Gerät-Anzahlung und Versandkosten. Den Anschlusspreis von üblicherweise 39,99 Euro schenkt dir der Anbieter.

Aber ist das nun ein guter Deal? Schauen wir uns zum Vergleich die Kosten des Tarifs selbst an: Hier zahlst du monatlich bereits 62,99 Euro sowie einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten. Über die Mindestlaufzeit ergibt das Kosten in Höhe von rund 2.307 Euro. Im Bundle mit dem iPhone 14 Pro kommst du hingegen auf Gesamtkosten von rund 2.885 Euro. Das Top-iPhone bekommst du somit für unter 580 Euro dazu. Ein guter Deal, denn einzeln kostet das Gerät aktuell noch mindestens 999 Euro. Du sparst im Paket also über 400 Euro.