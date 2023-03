Für nur 20 Euro im Monat: „Internet aus der Steckdose“ ohne Anschlusspreis

Der als O 2 HomeSpot vermarktete Router benötigt weder einen DSL– noch einen Glasfaser-Anschluss. Stattdessen wählt er sich über das Mobilfunknetz ein, um sich mit dem Internet zu verbinden. Dadurch entstehen für dich einige Vorteile. Denn du musst erstens keinen Techniker kommen lassen, um den Anschluss zu aktivieren. Und zweitens brauchst du nichts weiter als eine Steckdose – so kannst du den Router etwa auch mit in den Urlaub nehmen oder musst bei einem Umzug nicht wochenlang warten, bis der Anschluss freigeschaltet ist. Außerdem bist du unabhängig von den vorliegenden Anschlüssen bei dir im Haus. Zur Aktivierung musst du lediglich eine SIM-Karte in den Router einlegen – und schon kann es losgehen.

O2 HomeSpot: Ab 20 Euro im Monat surfst du im 5G-Netz

Bei O 2 hast du dabei die Wahl zwischen zwei Tarifen mit einer Geschwindigkeit von 50 oder 100 MBit/s (im 5G-Netz) und kannst ab 19,99 Euro monatlich in den ersten zwölf Monaten einsteigen. Ab dem zweiten Jahr steigen die Kosten dann etwas an. Der Preis hierbei ist aber ähnlich, wie bei vielen DSL-Tarifen.

Nun kannst du wählen zwischen dem Tarif O 2 my Home S mit bis zu 50 MBit/s im Download (10 MBit/s im Upload) und dem O 2 my Home M mit bis zu 100 MBit/s im Download (40 MBit/s im Upload). Für 50 Mbit/s zahlst du im Monat 19,99 Euro und ab dem 13. Monat fallen dann monatlich 29,99 Euro an. Der 100 MBit/s-Tarif kostet dich pro Monat 24,99 Euro und ab dem 13. Monat dann 34,99 Euro. Der Anschlusspreis von sonst 49,99 Euro entfällt in beiden Fällen.

Übrigens: Bist du bereits O 2 -Kunde, bekommst du noch einmal fünf Euro Rabatt auf deine monatliche Rechnung (ab dem 13. Monat). Dann zahlst du sogar im zweiten Vertragsjahr nur noch 24,99 Euro (beim 50 MBit/s-Tarif) beziehungsweise 29,99 Euro (beim 100 MBit/s-Tarif).

Stabiles und schnelles Netz – Telefon-Flat inklusive

Mit beiden Tarifen kannst du dich ins 5G-Netz einwählen und so von einer stabilen Verbindung mit einer geringen Latenz profitieren. Sollte 5G bei dir vor Ort noch nicht verfügbar sein, kannst du dich – zumindest beim 50 MBit/s-Tarif – aber auch mit dem 4G-Netz verbinden. Ob der jeweilige Tarif bei dir vor Ort verfügbar ist und welche Surf-Geschwindigkeit möglich ist, kannst du hier überprüfen. Außerdem in beiden Tarifen enthalten ist neben dem unbegrenzten Datenvolumen eine Telefon-Flat in das komplette deutsche Mobilfunk- und Festnetz.