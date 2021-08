Statt DSL: O₂ Homespot jetzt günstiger und ohne Anschlusspreis

O₂ nutzt mit seinem Homespot-Angebot, das nicht mehr kostet wie ein normaler Festnetzanschluss von O₂, das eigene Mobilfunknetz. Dadurch, dass du LTE oder 5G zu Festnetzkonditionen nutzt, bekommst du überall dort, wo es O₂ LTE gibt, jetzt auch einen schnellen Internet-Anschluss. Das Besondere beim O₂-Homespot im Gegensatz zu vergleichbaren Angeboten anderer Anbieter: Er verfügt – außer bei der Einsteigervariante – über eine echte Flatrate. Das bedeutet für dich: Kein Limit mehr, wenn es um das Streamen von Netflix & Co. in der Gartenlaube geht.

Aktion: Aktuell kannst du den Homespot vergünstigt buchen. Der Anschlusspreis von sonst 70 Euro entfällt komplett und im ersten Jahr zahlst du beim Laufzeit-Vertrag nochmal 10 Euro weniger als die reguläre Grundgebühr. Unterm Strich also noch mal 120 Euro Extra-Rabatt für Neukunden.

Natürlich kannst du den O₂ Homespot auch statt eines DSL-Anschlusses in deiner Wohnung buchen. Denn damit bist du unabhängig von deiner Telefonleitung. Das hat Vorteile: Die Bereitstellung erfolgt schneller, da kein Techniker zu dir in die Wohnung kommen muss, um den Anschluss freizuschalten. Und insbesondere, wenn dein Telefonanschluss im Keller liegt oder die TAE-Dose ungünstig im Flur verbaut ist, ist der O₂ Homespot eine clevere Alternative. Denn ihn kannst du einfach auf die Fensterbank stellen und du hast WLAN in der ganzen Wohnung.

Der O₂ Homespot kann deinen Festnetzanschluss komplett ersetzen. Denn neben dem Flatrate-Zugang zu LTE und 5G bringt er auch noch einen Telefonanschluss samt Festnetz-Flatrate mit. Auch eine Festnetznummer ist dabei. Den notwendigen Router kannst du dir für 4,99 Euro monatlich direkt mit mieten.

Dabei bist du voll flexibel. Denn den O₂ Homespot bekommst du sowohl mit zwei Jahren Laufzeit als auch monatlich kündbar. Die monatlichen Kosten sind dabei identisch, lediglich die Einmalkosten und die Neukunden-Rabatte unterscheiden sich.

Flatrate auch ohne DSL schon ab 9,99 Euro

Entscheidest du dich für einen Zwei-Jahres-Vertrag, so zahlst du für den O₂ Homespot, der dir mit bis zu 50 Mbit/s so viel Geschwindigkeit liefert wie eine VDSL-Leitung, ein Jahr lang nur 19,99 Euro monatlich. Danach liegen die Kosten bei 29,99 Euro monatlich. Anschlusskosten fallen nicht an. Bist du schon O₂-Mobilfunk-Kunde, so bekommst du dauerhaft noch einmal 10 Euro monatlich Rabatt, das heißt du surfst ab 9,99 Euro monatlich. Weitere Rabatte gibt es für Junge Leute und Senioren mit dem 60Plus-Rabatt.

Falls dir 50 Mbit/s zu wenig sind: An vielen Adressen in Deutschland kannst du auch bis zu 100 Mbit/s im Downstream und bis zu 40 Mbit/s im Upstream buchen – für nur 5 Euro mehr. Und für Einsteiger hat O₂ den O₂ My Home S im Angebot: Mit 10 Mbit/s und 100 GB Datenvolumen pro Monat reicht er für die meisten Singlehaushalte auch aus. Die Rabatte für Mobilfunkkunden, Senioren und Junge Leute gelten auch hier.

Welche Geschwindigkeit für den Homespot in deiner Wohnung verfügbar ist, erfährst du in der Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von O₂.

Die Vorteile des O2 HomeSpot im Überblick

Unabhängig vom Festnetzanschluss

Deutschlandweit einsetzbar

Bis zu 100 Mbit/s buchbar

Flexible Vertragslaufzeiten

Schnell und ohne Techniker installierbar

O₂ my Home S O₂ my Home M O₂ my Home L Zielgruppe Wenignutzer Normalnutzer Vielnutzer Datenrate (bis zu) 10 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s Datenvolumen 100 GB Flatrate Flatrate Einmalkosten (nur bei Flex-Variante) 0 Euro statt 69,99 Euro 0 Euro statt 69,99 Euro 0 Euro statt 69,99 Euro Neukundenrabatt bei 24 Monaten Laufzeit 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr monatliche Kosten 14,99 Euro

(ab 13. Monat: 24,99 Euro) 19,99 Euro

(ab 13. Monat: 29,99 Euro) 24,99 Euro

(ab 13. Monat: 34,99 Euro) Router-Kosten ab 4,99 monatlich, bei Flex zzgl. 49,99 Euro einmalig ab 4,99 monatlich, bei Flex zzgl. 49,99 Euro einmalig ab 4,99 monatlich, bei Flex zzgl. 49,99 Euro einmalig Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt Laufzeit 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen

Alternativ bekommst du die Tarife in ähnlicher Form auch als DSL- oder Kabeltarif bei O₂. Hier hat O₂ auch noch schnellere Anschlüsse mit bis zu 1 Gbit/s für dich im Angebot.