O₂ Homespot mit Mega-Rabatt-Aktion: Streming-Dienst WOW 12 Monate gratis

Mit dem Homespot bietet O₂ ein Angebot für stationäres Internet dort, wo – aus welchen Gründen auch immer – kein DSL– oder Kabel-Internet möglich ist. Da hier das überall verfügbare Mobilfunknetz angezapft wird, ist es zudem schneller und ohne Techniker-Termin verfügbar. Dazu ist es im Falle einer Störung meist schneller gewartet, weil die Funkzellen mit zur kritischeren Infrastruktur gehören – zumindest im Vergleich zu Kabel- und DSL-Verteilern.

Black Deal: Unbegrenzt Surfen ab 14,99 Euro pro Monat

In der Black Friday Woche bietet O₂ Neukunden der beiden Tarifen Homespot S und Homespot M Sonderkonditionen an. Einerseits sinkt die monatliche Grundgebühr in den ersten 12 Monaten um je 5 Euro. Damit zahlst du in der S-Version nur 14,99 Euro pro Monat für unbegrenztes Internet mit 50 Mbit/s Downstream (bei 10 Mbit/s Upstream). Außerdem entfällt der Bereitstellungspreis von sonst 49,99 Euro.

Im M-Tarif zahlst du 5 Euro mehr – also 19,99 Euro – und bekommst 100 Mbit/s Download- sowie 40 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit. Wählst du die Tarife als Flex-Version sind sie teurer und kosten Bereitstellungspauschale.

O2 TV + WOW – erst gratis, dann günstiger

Nun zur zweiten Angebots-Sache. Buchst du die waipu-umgelabelte IPTV-Option O₂ TV L (regulär 9,99 Euro pro Monat), bekommst du den Streaming-Dienst WOW gratis dazu. Der Dienst war lange als Sky Ticket bekannt und beinhaltet das komplette Filme– und Serien-Programm des Pay-TV-Senders. Darunter Blockbuster (derzeit unter anderem alle „Harry Potter“ und „Phantastische Tierwesen“-Streifen), Originals wie „Babylon Berlin“ und viele weitere Inhalte.

Die ersten drei Monate sind komplett gratis. Es fallen also keine Kosten für WOW und auch keine für O₂ TV an. Ab dem 4. Monat zahlst du dann 9,99 Euro für O₂ TV L, aber immer noch keinen Cent für WOW. Die regulären Kosten für beide Dienste kommen erst ab dem 13. Monat auf die Rechnung. Allerdings kannst du auch jederzeit kündigen. Insgesamt entsprechen die Extras somit einem Gegenwert von über 200 Euro.

