O2-Hammer mit Pixel 7 & Pixel Buds Pro: Hier sparst du über 600 Euro

Neben Apple und Samsung hat sich Google mittlerweile als einer der Top-Hersteller von Smartphones etabliert. Die Pixel-Handys punkten stets mit einer tollen Performance samt purem Android. Das Pixel 7 ist dabei keine Ausnahme und konnte so auch in unserem Test vollends überzeugen. Wer selbst in den Genuss des starken Smartphones kommen möchte – und nebenbei ebenfalls einen neuen Tarif sucht – wird aktuell bei O 2 fündig. Zum 25-GB-Tarif für monatlich 34,99 Euro gibt’s das Pixel 7 mit den Pixel Buds Pro Bluetooth-Kopfhörern nämlich für nur einen Euro dazu. Kein Wunder, dass du bei diesem Angebot über 600 Euro sparen kannst.

Google Pixel 7 – Das Kamera-Wunder für nur einen Euro

Wie eingangs erwähnt, bekommst du beim Pixel 7 ein Smartphone mit purem Android. Sowohl die Hard- als auch die Software kommt von Google, wodurch eine flüssige Nutzererfahrung garantiert ist. Dabei hilft auch der Tensor 2 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Ein absolutes Highlight bei dem Handy ist auf jeden Fall das Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera. In unserem Test waren wir von den Bildern absolut begeistert. Das 6,3 Zoll große OLED-Display hinterlässt mit einer Pixeldichte von 418 ppi sowie einer Bildwiederholrate von 90 Hz ebenfalls einen guten Eindruck. Zudem punktet das Pixel 7 mit einer ordentlichen Akkulaufzeit. Lediglich die verbauten 128 GB Speicherplatz könnten für manche zu gering ausfallen.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Bei dem Tarif-Deal von O 2 bekommst du aber nicht nur das Pixel 7, sondern auch noch die Pixel Buds Pro dazu. Die In-Ear-Kopfhörer sind dabei das perfekte Zubehör für das Google-Smartphone. In unserem Test überzeugte uns insbesondere der ausgewogener Klang (samt ANC) sowie die lange Akkulaufzeit. Die Stöpsel kannst du übrigens frühstens 14 Tage nach dem Vertragsabschluss und spätestens bis zum 19. Oktober auf dieser Seite kostenfrei beantragen.

Der 25-GB-Tarif zum Google-Handy im Überblick

Das Tarif-Bundle rund um das Pixel 7 wird vom O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen abgerundet. Dank des O 2 Grow-Vorteils bekommst du jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten on top. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 300 MBit/s – wodurch selbst HD-Streams komplett ruckelfrei laufen. Hinzu kommt noch eine Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Bei einer Laufzeit von 36 Monaten zahlst du für das Tarif-Bundle monatlich 34,99 Euro. Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird bei dem Angebot komplett gestrichen. Hinzu kommt noch ein Gerätepreis inklusive Versand von lediglich 5,99 Euro für das Pixel 7 und die Pixel Buds Pro. Zum Vergleich: Einzeln kostet der Tarif mit 25 GB Datenvolumen bei O 2 32,99 Euro im Monat. Du zahlst du bei dem Bundle also einen monatlichen Aufpreis von 2 Euro für das Pixel 7. In Kombination mit dem Gerätepreis fallen so insgesamt 77,99 Euro für das Google-Handy an. Ein Schnäppchen, immerhin kostet das Smartphone einzeln im Netz mindestens 509 Euro. Und die Pixel Buds Pro im Wert von aktuell 159,99 Euro bekommst du obendrein auch noch umsonst dazu!

Über 600 Euro Ersparnis? Riesen-Sparpotenzial rund ums Pixel 7

Ein absolutes Highlight bei diesem Angebot ist definitiv das Riesen-Sparpotenzial. Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten kommst du bei dem Tarif-Deal auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.265 Euro. Holst du dir das Pixel 7 samt Pixel Buds Pro sowie den O 2 -Tarif hingegen einzeln, musst du über 1.896 Euro blechen. Dies ergibt eine Ersparnis von satten 631 Euro!

→ Pixel 7 & Pixel Buds Pro im Tarif-Bundle mit 25 GB für 34,99 Euro (36 Monate Laufzeit)