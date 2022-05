O2 Grow + MediaMarkt-Gutschein: Das beste Angebot zum neuen Power-Tarif

Der Bestseller-Tarif von O2 ist seit Jahren der Tarif Free M – bis jetzt. Er beinhaltet eine Allnet-Flat und 20 GB Datenvolumen, die du mit maximal verfügbarer Geschwindigkeit sowohl im LTE- als auch im 5G-Netz verbrauchen kannst. Beim Anbieter selbst kostet der Tarif regulär 29,99 Euro. Jetzt gibt es kurzzeitig – vermutlich bis Anfang September 2022 – und zum gleichen Preis von solo unter 30 Euro den dynamischen Tarif O2 Grow. Hier bleibt der Preis stabil, das Datenvolumen wächst aber – und beginnt sogar auf der doppelten Stufe. 40 GB sind es im ersten, 50 im zweiten Vertragsjahr. Kündigst du auch dann nicht, wächst das Datenvolumen weiter an. Dazu gibt es den Anschlusspreis geschenkt.

Bei O2 kostet der Tarif 29,99 Euro monatlich. Nun gibt es im Internet hin und wieder Möglichkeiten, den Tarif günstiger zu bekommen. Wir haben die derzeit beste Aktion im Netz gefunden.

O2 Grow: Hier gibt’s ohne Aufpreis einen 300-Euro-Gutschein dazu

Mit großem Preisvorteil ist das Angebot bei MediaMarkt versehen. Hier kannst du den O2-Original-Tarif zum regulären Preis von 29,99 Euro pro Monat buchen und erhältst im Gegenzug noch einen 300-Euro-Gutschein für den MediaMarkt-Shop on top. Den gibt es bei O2 nicht, wenngleich sich hier auch gute Bundles finden.

Rechnen wir die 300 Euro Bonus mit ein, landen wir bei einem rechnerischen Effektivpreis von nur noch 17,49 Euro pro Monat. So lohnt sich der wachsende 5G-Tarif so richtig – vor allem im Vergleich zum Preis von O2 selbst. Der Anschlusspreis von normalerweise rund 40 Euro fällt hier nicht an. MediaMarkt ist dabei nicht der Tarifanbieter, sondern nur der Vermittler. Der Vertragspartner ist O2 selbst und du hast durch den Umweg über MediaMarkt keinerlei Nachteile gegenüber Kunden, die direkt bei O2 bestellen.

Voraussetzung für einen guten Deal ist hier jedoch, dass du auch wirklich Verwendung für die 300 Euro bei MediaMarkt hast. Der Gutschein ist also ein Selbstzweck, mit dem MediaMarkt als Vermittler sicherstellt, dass du die „Ersparnis“ umsatzseitig auch schön im eigenen Haus lässt. Falls das in deinem Sinne ist, lohnt sich der Tarifabschluss allerdings. Der Gutschein ist sogar übertragbar, sodass du ihn auch als Geschenk verwenden kannst. Womöglich erhältst du den Gutschein gestückelt und kannst etwa zwei 100- und zwei 50-Euro-Gutscheinen aufgeteilt verwenden oder sogar verschenken.

