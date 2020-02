Ist am Ende des Datenvolumens schon wieder zu viel Monat übrig? Wenn du auch keine Lust hast, ständig auf deinen Verbrauch beim Handysurfen zu achten, solltest du deinen Handytarif optimieren. Nur noch bis Ende Februar gibt es dafür eine extrem günstige Lösung: den o2 Free S!

Warum ist der Tarif so gut?

Zunächst einmal: Weil der Preis stimmt! Du bekommst 55% Rabatt auf die Grundgebühr in den ersten 24 Monaten und zahlst nur 8,99 Euro mtl. statt 19,99 Euro. Die Rabattierung erfolgt direkt auf der Rechnung. Weitere Kosten fallen nicht an. Denn wenn du innerhalb von 14 Tagen nach der Freischaltung des Vertrags eine SMS an die Kurzwahl 22240 mit dem Text „AG Online“ schickst, entfällt auch noch der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

Der Tarif Free S von mobilcom-debitel enthält eine Allnet-Flat für Gespräche und SMS in alle deutschen Netze. Auf den ersten Blick ist zwar nur ein Highspeed-Volumen von 1 GB pro Monat zu sehen. Hast du dieses verbraucht, kannst du jedoch mit 1 MBit/s weitersurfen (die sogenannte „Weitersurf-Garantie“ von o2). Bei entsprechender Abdeckung bleibst du dabei auch im LTE-Netz.

mobilcom-debitel Free S

Allnet-Flat in alle dt. Handynetze und ins dt. Festnetz

SMS-Flat in alle dt. Netze

Internet-Flat ( 1 GB LTE mit bis zu 225 MBit/s, danach 1 MBit/s)

mit bis zu 225 MBit/s, danach Rufnummernmitnahme: ja, außer du hast einen alten md-Vertrag im o2-Netz!

kostenloses EU-Roaming

Telefónica -Netz

Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Kündigungsfrist: 3 Monate bis zum Vertragsende, sonst automatisch um 1 Jahr verlängert

Die Kosten in Kürze:

Grundgebühr bis zum 24. Monat: 8,99 Euro pro Monat (dank Rabatt von 11 Euro pro Monat durch Provider)

8,99 Euro pro Monat (dank Rabatt von 11 Euro pro Monat durch Provider) Grundgebühr ab dem 25. Monat: 19,99 Euro Monat

19,99 Euro Monat Anschlussgebühr: 39,99 Euro (Erstattung per SMS möglich)

Reicht das zum entspannten Surfen?

1 MBit/s hört sich erstmal wenig an. Geworben wird ja gerne mit 300 MBit/s oder 500 MBit/s im Downstream. Diese Werte sind aber völlig theoretisch.

Die 1 MBit/s bekommst du tatsächlich (sogar im Downstream und im Upstream) und auf dem Handy reicht dies vollkommen aus. Zahlreiche Tests bestätigen dies. Du kannst mit 1 MBit/s problemlos surfen, Messenger nutzen und sogar Videos, aber in jedem Fall Musik streamen. Lediglich Videos in HD-Auflösung solltest du besser vorher herunterladen. Youtube mit 720 p Auflösung funktioniert selbst in der U-Bahn ruckelfrei. Musikstreaming und Sprachnachrichten werden locker übertragen. Mit diesem Tarif hast du also faktisch eine echte mobile Internetflat!

Was ist das Besondere daran?

Normalerweile wird die Internetverbindung auf viel weniger als 1 MBit/s gedrosselt, wenn du das Inklusivvolumen verbraucht hast. Fast alle Tarife drosseln auf 0,064 MBit/s (also 64 kBit/s) oder sogar noch weniger. Bei solch niedrigen Surfgeschwindigkeiten ist die Internetverbindung schneckenlangsam. Surfen macht dann gar keinen Spaß mehr.

Geht das auch im Ausland?

Das Highspeed-Volumen von 1 GB kannst du auch im EU-Ausland ohne weitere Kosten nutzen. Danach kannst du auch im Roaming weitersurfen, allerdings nur mit maximal 250 kBit/s. Das ist immerhin mehr als üblich, allerdings reicht das nicht mehr fürs ansehnliche Video-Streaming aus.

Echter Geheimtipp – verschwindet bald für immer

Der mobilcom-debitel o2 Free S ist eine fast identische Kopie des originalen o2 Free S vom Netzbetreiber, wie es ihn bis Anfang Februar gab. Denn Vorsicht: Bei o2 wird seit Anfang Februar die neue Tarifgeneration vermarktet, die zwar mehr Datenvolumen enthält (3 GB). Dafür ist die „Weitersurf-Garantie“ komplett entfallen und es wird auf 32 kBit/s gedrosselt.

Bei unserem Deal der Woche bekommst du aber noch die Weitersurf-Garantie mit 1 MBit/s – im LTE-Netz. Das Angebot kannst du nur über diesen Link buchen. Es gibt den Tarif weder bei o2 noch bei mobilcom-debitel direkt. Zwischenzeitlich war der Deal sogar für ein paar Tage offline. Solltest du dich für eine echte Datenflat für unter 9 Euro pro Monat interessieren, solltest du also nicht zu lange zögern.

