O2 Free M im Top-Angebot: Galaxy A 53 und Nintendo Switch gratis zum Tarif geschenkt Felix Kemper 2 Minuten

Aktuell bekommst du den beliebten Tarif O2 Free M in einem lohnenswerten Bundle mit gleich zwei Geräten. Und das Angebot hat es in sich – denn: du zahlst denselben Preis, wie für den Tarif allein, bekommst aber ein brandneues Galaxy A 53 5G und eine Nintendo Switch zusätzlich gratis on top.