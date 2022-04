5G-Tarif mit 400 Euro MediaMarkt-Gutschein: So bekommst du den O2 Free M richtig günstig

Der Top-Seller von O2 ist seit Jahren der Tarif Free M. Er beinhaltet eine Allnet-Flat und 20 GB Datenvolumen, die du mit maximal verfügbarer Geschwindigkeit sowohl im LTE- als auch im 5G-Netz verbrauchen kannst. Beim Anbieter selbst kostet der Tarif regulär 29,99 Euro. Nimmst du deine Rufnummer mit, kannst du derzeit noch von 100 Euro Wechselbonus profitieren, wodurch auf 20 deiner Rechnungen 5 Euro Rabatt auftauchen.

Nun gibt es im Netz hin und wieder Möglichkeiten, den Tarif günstiger zu bekommen. Wir haben zwei aktuelle Aktionen gesammelt und verglichen.

O2 Free M: Top-Tarif günstiger oder mit 400-Euro-Gutschein

Bei DeinHandy gibt es derzeit 20 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr bei der Buchung von O2-Tarifen. So erhältst du den Tarif mit Handy für monatlich 23,99 Euro in den ersten 24 Monaten. Das ist ein ordentlicher Rabatt. Und auch hier kannst du die Wechselbonus-Aktion nutzen und weitere 100 Euro über die gesamte Laufzeit sparen. Je nach Wahl des Smartphones bleibt der Tarif sogar nach der Einmalzahlung fürs Gerät ordentlich günstig. Das Galaxy S20 FE kannst du hier etwa für 4,95 Euro hinzubuchen. Die Grundgebühr bleibt dann bei 23,99 Euro.

Etwas anders gelagert, aber unter Umständen mit noch größerem Preisvorteil versehen, ist das Angebot von MediaMarkt. Hier kannst du den O2-Original-Tarif zum regulären Preis von 29,99 Euro pro Monat buchen, den Wechselbonus mitnehmen und erhältst im Gegenzug noch einen 400-Euro-Gutschein für den MediaMarkt-Shop on top. Rechnen wir die 400 Euro und die 100 Euro Wechselbonus mit ein, landen wir bei einem rechnerischen Effektivpreis von nur noch 10,41 Euro pro Monat. So lohnt sich der Tarif so richtig – vor allem im Vergleich zum Preis von O2 selbst.

Voraussetzung ist hier, dass du Verwendung für die 400 Euro bei MediaMarkt hast. Der Gutschein ist also ein Selbstzweck, mit dem MediaMarkt als Vermittler sicherstellt, dass du die „Ersparnis“ umsatzseitig auch schön im eigenen Haus lässt. Falls das in deinem Sinne ist, lohnt sich der Tarifabschluss allerdings.