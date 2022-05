O2-Flat günstig wie nie: Das musst du beim Unlimited-Kracher beachten

Den Tarif O2 Free Unlimited Basic gibt es kurzzeitig – am Montagabend ist Ende des Angebots – zum Sparpreis. Der Tarif kostet monatlich 10,99 Euro – das sind satte 19 Euro weniger als der Tarif bei O2 regulär kostet. Jeden Monat. Zumal es sich hierbei um die flexible Tarif-Option handelt, die du jeden Monat kündigen kannst. Und in dem Angebot, das von mobilcom-debitel geliefert wird, kannst du auch den Vertragsbeginn selbst bestimmen. Wichtig ist nur, dass du im Aktionszeitraum buchst. Hier ist nun Beeilung gefragt, um 20 Uhr am Montagabend endet das Angebot.

O2 Free Unlimited Basic zum Schnäppchen-Preis – wo ist der Haken?

Das Unlimited-Versprechen in diesem Tarif ist kein leeres. Allerdings ist es das Prinzip des O2-Tarifs, dass das Datenvolumen nicht in der Menge, sondern in der Geschwindigkeit begrenzt ist. Mehr als 2 MBit/s im LTE-Netz sind hier nicht drin.

Zur Einordnung: Das ist nominal erheblich weniger als das 300-MBit/s-Versprechen, das O2 gemäß Werbung für den Max-Tarif ansetzt. Zur Wahrheit gehört hier aber, dass dieses Level nahezu nie erreicht wird. Dazu sei gesagt, dass du auch mit 2 Mbit/s im Alltag gut zurechtkommst. Ohne Datensorgen kannst du damit surfen, Messenger-Dienste nutzen, Musik streamen und selbst Videos via YouTube sind hier gut zu empfangen. Große Downloads dauern allerdings länger und auch mit einem Hotspot wird es eng, da die 2 Mbit/s zum Nadelöhr für viele zugreifende Geräte werden können.

Das Unlimited-Angebot im Check: So lohnt sich der Deal

Preislich ist das Angebot ein echter Tipp. Vor allem zur günstigen Nutzung als Zweit-SIM oder als eSIM in der Smartwatch ist der Tarif ein wirkliches Schnäppchen. Durch die monatliche Kündigungsmöglichkeit bleibst du flexibel, der Tarif lohnt sich sogar auch nur als Übergangs-Lösung. Allerdings: Durch den einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro ist er nicht nur für einen oder zwei Monate geeignet.

Die Tarifinhalte auf einen Blick:

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

unlimitiertes LTE-Datenvolumen

EU-Roaming

VoLTE und WiFi Call

monatlich kündbar

flexibler Vertragsbeginn

Anschlussgebühr: 29,99 Euro

monatliche Grundgebühr 10,99 Euro

Hier buchen (endet 9.5., 20 Uhr)

Der Rabatt von 29,99 Euro auf 10,99 Euro monatlich gilt ab dem vereinbarten Vertragsbeginn und bis zur Kündigung. Längstens jedoch 24 Monate. Pausieren ist somit nicht möglich. Allerdings sind Angebote wie dieses immer wieder verfügbar. Der Preispunkt von 10,99 Euro ist jedoch neu. Der bisherige Bestpreis für den Free Unlimited Basic via mobilcom-debitel lag bei 11,99 Euro.