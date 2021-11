Black-Week bei O₂: Viele Kombi-Deals und seltenes Konsolen-Angebot

Bei O₂ erscheint der Online-Shop in dieser Woche nicht im gewohnten blau, sondern im satten schwarz. Die sogenannte Black Week hat begonnen und auch die Netzbetreiber-Marke von Telefónica bietet einige Deals an, bei denen Interessenten sparen können oder mehr fürs gleiche Geld bekommen.

Beim iPhone 12 liegen jetzt etwa AirPods Pro mit dabei, das Xiaomi 11T Pro gibt es in der Gratis-Kombination mit einem Luftreiniger und zum Samsung Galaxy S21 Ultra gibt es ein Tablet ohne Aufpreis dazu. Ebenfalls in der Black Week neu dabei: Kreative Mobilfunkvertrag-Kombinationen, wo die Hardware nicht durch ein Smartphone dargestellt wird, sondern du den Tarif abschließt und statt dem Handy andere, wertvolle Produkte ins Angebot mit reinnimmst. So zum Beispiel einen Samsung-Fernseher oder eine Nintendo Switch. Die kosten dann, wie beim Smartphone-Kauf über O₂ üblich, einmalig nur 1 Euro.

→ Hier geht es zu den Black-Week-Angeboten

Generell gilt: Die Anschlussgebühr entfällt bei jedem Tarifabschluss, das sind bereits immer 39,99 Euro Ersparnis. Außerdem greift der 100-Euro-Wechselbonus, wenn du deine alte Rufnummer in den neu abgeschlossenen Tarif mit übernimmst. Ein gänzlich neues Angebot lässt unterdessen aufhorchen.

Microsoft Xbox Series X: NextGen-Konsole in der Black Week bei O₂

Neben der Sony PlayStation 5 gibt es mit der Xbox Series X von Microsoft eine weitere sogenannte NextGen-Konsole auf dem Markt. Wobei, das ist nur teilweise richtig. Denn wie schon bei der PlayStation 5 zu beobachten, gibt es die Xbox Series X kaum zu kaufen. Chipmangel und hohe Nachfrage machen den Kauf schwierig. O₂ bietet die Konsole allerdings jetzt zum Kauf an. Die Lieferung erfolgt binnen 3 Wochen – also noch vor Weihnachten.

Microsoft Xbox Series X von Microsoft.

Die Prämisse: Du schließt gleichzeitig einen Mobilfunkvertrag ab. Allerdings bieten solche Kombi-Angebote derzeit die sicherste Gelegenheit, die Konsole noch vor Weihnachten zu erhalten. Aber zu den Details: Die Xbox SX kostet bei O₂ einen Euro. Der Anschlusspreis für den Tarif entfällt aktionsbedingt und der Versand kostet 4,99 Euro, sodass auf der Einmalrechnung nur rund 6 Euro stehen. Dazu kannst du frei aus der O₂-Tarif-Klaviatur wählen und die Xbox so über 24, 36 oder gar 48 Monate abbezahlen.

Geht es dir nur um den monatlichen Preis, ist die günstigste Kombi ein O₂ Free S im 48-Monats-Vertrag. Dann kostet dich das Konstrukt vier Jahre lang 31,49 Euro und du hast einen Tarif mit 3 GB Datenvolumen. Der Klassiker ist jedoch der 2-Jahres-Vertrag mit dem O₂ Free M. Hier nutzt du monatlich 20 GB 5G-Datenvolumen und zahlst pro Monat 39,99 Euro für Tarif und Xbox. Das Ganze lässt sich hochschaukeln bis zum Rundum-Sorglos-Tarif O₂ Free Unlimited Max, der in dieser Konstellation mit 69,99 Euro Grundgebühr pro Monat zu Buche schlägt.

Die Black-Week-Angebote bei O₂ gelten sogar noch über den Black Friday und den Cyber Monday hinaus. Sie enden erst am 1. Dezember. Gerade bei Xbox besteht jedoch die Gefahr, dass das Angebot vorher ausverkauft ist.