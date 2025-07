O₂ dreht durch: Dieses iPhone 16 Angebot wirst du lieben

Bei O₂ gibt es immer mal wieder spannende Technik-Bundles. Wenn du aktuell ein neues Smartphone und Notebook gebrauchen kannst beziehungsweise eins von beiden zum Beispiel an deine/n Partner/in abgeben kannst, lohnt sich ein Blick auf dieses Angebot. Du schnappst dir den Deal mit iPhone 16 und MacBook 13 (M4) hier zusammen mit einem 30-GB-Tarif im 5G-Netz von O₂. Das musst du wissen.

iPhone, MacBook und Tarif im Überblick

Ein Smartphone und ein Laptop braucht fast jeder – und ohne einen Mobilfunktarif kommst du auch nicht weit. Bei O₂ bekommst du jetzt alles drei im Bundle. Handy und Notebook bieten gewohnt hohe Apple-Qualität. Das iPhone 16 punktet etwa mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, einer Dual-Kamera mit bis zu 48 MP für richtig gute Bilder und einem schnellen Apple-Prozessor.

Und auch das MacBook Air 13 (M4) ist ideal für diverse Aufgaben im Alltag. Selbst Games und Videobearbeitung packt das MacBook. Das 13,6 Zoll Liquid Retina Display stellt Inhalte zudem gestochen scharf und mit hohen Kontrasten dar, während 16 GB Arbeitsspeicher für eine hohe Leistung sorgen. 256 GB SSD-Speicher bieten zudem für genügend Platz für Urlaubsfotos, Dokumente und diverse Programme. Und dank integrierter Apple Intelligence – der KI des kalifornischen Herstellers – wird die Arbeit mit dem Notebook noch leichter.

Wie bereits erwähnt, steckt aber nicht nur Hardware in dem Bundle, sondern du bekommst auch noch einen starken Tarif dazu. Der O₂ Mobile M bietet dir 30 GB+ Datenvolumen pro Monat. Das „Plus“ bedeutet, dass das Datenvolumen mit der Zeit anwächst. Jedes Jahr kommen nämlich 5 GB pro Monat on top, sodass du mit der Zeit immer mehr für dein Geld bekommst. Der Tarif bringt dich dabei ins schnelle und stabile 5G-Netz von O₂, mit dem du mit bis zu 300 MBit/s surfst und streamst. Eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind ebenfalls inklusive. Der Tarif versorgt dich also mit allem, was du brauchst – und selbst ab und zu unterwegs eine Serie streamen ist damit drin.

Die Kosten: Lohnt sich der iPhone 16 Deal?

Kommen wir zu den Kosten. Fürs iPhone 16, MacBook Air 13 und den Tarif zahlst du monatlich 66,99 Euro. Dazu kommen einmalig 5,99 Euro für den Versand und die Gerät-Anzahlung. Einen Anschlusspreis musst du nicht zahlen. Wichtig: Die Geräte zahlst du über 36 Monate in Raten ab, der Tarif hat aber nur eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten – du kannst also auch schon früher wieder aussteigen und die restliche Zeit nur noch die Hardware abbezahlen.