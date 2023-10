Nur wenige Tage erhältlich: Flexibler Tarif-Deal mit 25 GB für 10 Euro

„Süßes oder Saures“ – Mit diesem Spruch sichern sich insbesondere in den USA unzählige Kinder an Halloween leckere Süßigkeiten. Der Anbieter Handyvertrag.de möchte den Tag aber scheinbar auch für Erwachsene spannend machen und haut daher jetzt einen coolen Mobilfunk-Tarif-Deal raus. Nur für kurze Zeit bekommst du hier einen Tarif mit 25 GB Datenvolumen für lediglich 9,99 Euro im Monat. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat und auf Wunsch kannst du dir den Vertrag ebenso ohne Mindestlaufzeit sichern. Alle Informationen zu dem schaurig-schönen Angebot bekommst du in diesem Artikel.

25 GB für 10 Euro: Das bietet dir der günstige Tarif sonst noch

Bei Handyvertrag.de gibt’s aktuell gleich mehrere interessante Tarife im Angebot. So kannst du dir beispielsweise 7 GB für nur 5,99 Euro im Monat sichern oder gleich zu einem Vielsurfer-Vertrag mit 47 GB für 17,99 Euro greifen. Unser Preis-Leistungs-Tipp ist jedoch das spezielle „Halloween-Angebot“: Hier bekommst du einen Tarif mit 25 GB LTE-Datenvolumen für monatlich lediglich 9,99 Euro. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, gesurft wird stets mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Dies sollte für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. vollkommen ausreichen.

Abgerundet wird das preiswerte Gesamtpaket noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Rufnummernmitnahme ist zudem problemlos möglich. Doch aufgepasst: Das Tarif-Angebot mit 25 GB Datenvolumen gilt nur kurze Zeit. Bereits am 2. November (13 Uhr) ist nämlich schon wieder Schluss. Schnell sein lohnt sich also.

→ Tarif mit 25 GB für monatlich nur 9,99 Euro

Auf Wunsch auch monatlich kündbar

Besonders cool: Du musst dich bei dem Tarif-Angebot nicht zwangsläufig 24 Monate binden. So kannst du den Vertrag auch komplett ohne Mindestlaufzeit abschließen, wodurch du zukünftig weiterhin flexibel bleibst und monatlich kündigen kannst. Der einzige Nachteil hierbei ist, dass dadurch der Anschlusspreis höher wird. Anstelle von eigentlich nur 9,99 Euro fallen bei der monatlich kündbaren Variante einmalig 19,99 Euro an. Wenn du viel Wert auf eine hohe Flexibilität legst, könnte sich der Aufpreis aber definitiv lohnen. Nach Ablauf der 24 Monate solltest du dich eh wieder nach einem neuen Tarif-Deal umsehen, dann steigen die monatlichen Grundkosten nämlich wieder auf den Normalpreis von 19,99 Euro pro Monat.

Eine Sache musst du bei den Tarif-Angeboten noch beachten: Die sogenannte Datenautomatik ist vorerst eingeschaltet. Diese kostenpflichtige Funktion erweitert dein monatliches Datenvolumen, sobald du dieses aufgebraucht hast. Doch keine Panik: Über die Tarifoptionen in deinem Account kannst du die vermeintliche Kostenfalle umgehend deaktivieren.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

25 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz (bis zu 50 MBit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Anschlusspreis 9,99 Euro

Auf Wunsch ohne Mindestvertragslaufzeit (10 Euro extra beim Anschlusspreis)

Monatlich nur 9,99 Euro

Nur bis zum 2. November (13 Uhr)