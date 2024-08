Nur noch wenige Tage: MediaMarkt verkauft Pixel 8 zum Kracher-Preis

Die MediaMarkt Tarifwelt feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Und den Geburtstag zelebriert MediaMarkt mit ein paar top Smartphone-Deals. Dabei gibt es ein Highlight – und zwar das Pixel 8 mit einem 20 GB O2-Tarif. Hier schnappst du dir das Google-Smartphone für weniger als 18 Euro pro Monat mit Tarif. Und die einmaligen Gerätekosten liegen bei nur einem Euro. Aber Obacht: Das Angebot läuft nur noch wenige Tage.

Was das Google Pixel 8 kann

Die Google Pixel Smartphones gelten als die iPhones der Android-Geräte. Denn: Hardware und Betriebssystem kommen von demselben Hersteller und sind so perfekt aufeinander abgestimmt. Das OLED-Display mit 6,2 Zoll Diagonale zeigt dir alles mit starken Kontrasten und echtem Schwarz an. Dank der kompakten Größe passt es dabei aber noch gut in Hand und Hosentasche. Die Dual-Kamera (50 + 12 Megapixel) konnte uns zudem in unserem Test absolut überzeugen – hierfür vergaben wir eine Wertung von 4,5 / 5 Sternen.

Aber auch die hochwertige Verarbeitung, gute Performance, den extrem langen Update-Support sowie den Schutz vor Staub und Wasser haben wir im Test ebenfalls positiv hervorgehoben. In diesem Angebot ist das Smartphone mit 128 GB Speicherplatz enthalten und du kannst es in den Farben Obsidian, Hazel und Rose bestellen. Möchtest du es lieber in Mint haben, steigt der einmalige Gerätepreis auf 29 Euro.

Tarif geschenkt zum Handy? Die Kosten und der Vertrag im Überblick

In der MediaMarkt Tarifwelt kommst du jetzt für nur 17,99 Euro im Monat an das Pixel 8 mit dem O2 Basic 20 Promo Tarif. Hinzu kommen dann nur noch einmalig 1 Euro Gerätekosten sowie 4,95 Euro Versandkosten und 39,99 Euro Anschlusspreis. Das ergibt über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten eine Gesamtsumme von knapp 478 Euro. Und das ist ein richtig gutes Angebot. Denn bereits das Pixel 8 allein kostet derzeit noch mindestens 506 Euro (siehe Preisvergleich). Bei diesem Deal bekommst du aber noch den Tarif für zwei Jahre dazu und zahlst insgesamt sogar weniger.

Schauen wir uns nun noch an, was der Tarif alles zu bieten hat. Im Zentrum steht ein 20-GB-Tarif im LTE-Netz, mit dem du mit bis zu 50 MBit/s surfst und streamst. Dazu ist hier noch eine Telefon- und SMS-Flat inklusive und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif innerhalb der gesamten EU genauso wie in Deutschland. Somit ist der Tarif eine gute Wahl für dich, wenn du unterwegs unbegrenzt telefonieren möchtest oder du ab und zu Serien streamst. Fürs Musikstreaming und soziale Medien bist du mit dem Vertrag ebenso bestens versorgt.