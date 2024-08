Nur noch kurze Zeit: LG 4K-Fernseher im Abverkauf – Hier sind sie am günstigsten

In den Wochenangeboten von Otto verstecken sich immer mal wieder echte Schnäppchen. Dieses Mal sind uns vor allem zwei Deals zu LG 4K-TVs ins Auge gesprungen, welche noch bis Dienstag deutlich günstiger zu haben sind. Da wäre zum einen ein QLED-Modell mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale für 599 Euro. Zum anderen gibt’s aber auch einen UHD-Riesen in 75 Zoll satte 47 Prozent günstiger.

Tolle Bilder, smarte Features & viele Anschlüsse

Schauen wir uns zunächst mal den LG QLED 4K-Fernseher (55QNED756RA) in 55 Zoll genauer an. Otto verkauft diesen bis Dienstag, den 6. August, dank 37 Prozent Rabatt für nur noch 599 Euro. Für den Versand fallen zwar noch weitere 4,95 Euro an, im Netz ist der Preis momentan trotzdem ungeschlagen (zum Preisvergleich).

Doch nicht nur der Preis stimmt, technisch weiß der 4K-TV von LG ebenso absolut zu überzeugen. Das sogenannte 4K Quantum Dot NanoCell Plus-Display inklusive LED-Backlight, Local Dimming und HDR soll dir perfekte Farben, Schwarzwerte und Kontraste liefern. Obendrein wird das Bild fortlaufend durch KI-Funktionen wie AI Picture Pro und AI Brightness Control angepasst. Die Bildwiederholrate beträgt ordentliche 60 Hz.

Und auch bei den Anschlüssen wird nicht gespart. Gleich vier HDMI-Slots (eARC, ALLMS) zwei USB-Stecker (2.0) sowie ein optischer Audioausgang sind vorhanden. Hinzu kommen außerdem noch ein Triple Tuner sowie ein CI+ Modul-Schacht für HD+-Karten. Selbstverständlich kannst du den 4K-Fernseher ebenfalls via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die gängigen Streaming-Apps zugreifen.

75 Zoll 4K-Fernseher mit 47 Prozent Rabatt

Wer hingegen einen größeren 4K-TV sucht, sollte sich den LG 75UR76006LL mal genauer anschauen. Das Modell besitzt eine riesige Bildschirmdiagonale von 75 Zoll bzw. 189 cm und macht so direkt auf den ersten Blick einen gewaltigen Eindruck. Gleichzeitig liefert dir der LCD-TV inklusive Direct LED-Backlight aber natürlich ebenso schicke Bilder in 4K. Verschiedene AI-Funktionen und HDR sind ebenfalls mit an Bord. Allerdings fällt die Bildwiederholrate hier mit 50 Hz etwas niedriger aus. Zudem musst du mit zwei HDMI-Steckern statt vier vorliebnehmen.

Otto verpasst dem LG UHD-Riesen momentan einen Preisnachlass von satten 47 Prozent, wodurch zunächst 799 Euro auf dem Preisschild stehen. Hier fallen die Versandkosten per Spedition mit 39,95 Euro aber deutlich höher aus, wodurch du insgesamt 838,95 Euro zahlen musst. Und das geht im Netz dann wiederum deutlich günstiger, denn der Händler expert bietet den großen 4K-Fernseher ebenfalls für 799 Euro an – liefert allerdings komplett kostenfrei. Unklar ist allerdings, wie lange das Angebot bei expert noch gilt.

expert bietet dir das beste Angebot zu dem LG 4K-Fernseher

→ 75 Zoll LG 4K-Fernseher für 799 Euro (versandkostenfrei bei expert)