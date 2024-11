Nur noch kurze Zeit: Erstklassiger Saug-Wisch-Roboter zum Tiefstpreis

Der Dreame L10s Ultra Gen2 Saugroboter mit Wischfunktion nimmt dir die gesamte Reinigung deiner Böden ab. Mehr noch: Er reinigt auch sich selbst, sodass du dich um fast gar nichts mehr selbst kümmern musst. Im Black Week Angebot ist der Saug-Wisch-Roboter ganze 200 Euro reduziert und kostet so nur noch 499 Euro. Hier erfährst du alles, was du wissen musst. Aber aufgepasst: Der Deal soll nur noch bis Donnerstag (28.11.) um 20 Uhr laufen.

Saugroboter mit top Saug- und Wischleistung und All-In-One-Station

Der hier angebotene Saug- und Wischroboter punktet zunächst mit einer hohen Saugleistung von bis zu 10.000 Pa. Dadurch befreit er nicht nur Hart-, sondern auch Teppichböden von tief sitzendem Staub und Schmutz. Per Lasernavigation findet er sich zudem bei dir Zuhause zurecht, um effizient sauberzumachen.

An der Unterseite befinden sich aber auch noch zwei rotierende Wischpads, die selbst feuchte, klebrige und andere hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Befährt der Saugroboter einen Teppich, erkennt er diesen und hebt die Wischmopps an, damit der Teppich nicht feucht wird. Gleichzeitig erhöht er die Saugkraft auf Teppichen, um auch jeden noch so kleinen Krümmel zu erwischen. Nach der Reinigung fährt der Dreame Saugroboter wieder in seine Station zurück, wo der 5.200-mAh-Akku aufgeladen und der Roboter wieder auf Vordermann gebracht wird.

Die Station ist nämlich quasi Boxenstopp und Waschanlage zugleich. Denn hier wird der Staub- und Wasserbehälter entleert und neues Putzwasser nachgefüllt. Außerdem reinigt die Station die Wischmopps automatisch und trocknet sie auch wieder, damit keine unangenehmen Gerüche oder Schimmel entstehen.

200 Euro rabattiert: So günstig war er noch nie zuvor

Und der Preis ist gerade ebenfalls top. Um genauer zu sein, war der Saug-Wisch-Roboter von Dreame in der Vergangenheit noch nie so günstig wie jetzt. Das verdeutlicht ein Blick auf den Preisverlauf. Bei MediaMarkt zahlst du gerade 499 statt 699 Euro – günstiger ist der Dreame L10s Ultra Gen2 nirgendwo sonst (siehe Preisvergleich). Bei MediaMarkt ist der Versand übrigens kostenfrei. Aber Achtung: Das Angebot soll nur noch bis Donnerstag (28.11.) um 20 Uhr laufen.

Ist der Saugroboter nichts für dich? Dann schau doch mal bei den anderen Black Week Angeboten von MediaMarkt vorbei. Hier gibt’s bis Donnerstag (28.11.) um 20 Uhr noch viele andere gute Angebote zu entdecken.

