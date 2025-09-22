Nur noch kurze Zeit: Aldi verkauft diese 3 essenziellen Produkte schon ab unter 10 Euro

Manche Dinge dürfen in keinem Zuhause fehlen. Eine Küche ohne Messer, Gabeln oder Löffel? Kaum vorstellbar. Genau solche Alltagsprodukte gibt es jetzt im Online-Räumungsverkauf von Aldi zu besonders niedrigen Preisen – los geht’s bereits ab 9,99 Euro. Wichtig: Der Räumungsverkauf läuft nur noch rund eine Woche. Ab dem 30. September schließt der ALDI ONLINESHOP endgültig.

Ebenfalls bei ALDI: Ein Multi-Gadget, das du immer dabeihaben solltest

Für nur 9,99 Euro bei ALDI: Das gehört in jede Küche

Los geht’s mit unserem Tipp für nur 9,99 Euro: dieser sechsteilige Messerblock von Crofton. Er beinhaltet, neben dem kompakten wie schicken Messerblock selbst, insgesamt 5 Edelstahlmesser. Du bekommst:

Chefmesser

Brotmesser

Japanisches Messer

Allzweckmesser

Schälmesser

Die Messer sind dabei allesamt spülmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen. ALDI verpasst dem Set jetzt satte 50 Prozent Rabatt und sorgt so für den starken Angebotspreis von nur 9,99 Euro. Neben dem weißen Modell gibt es den Messerblock übrigens auch in Schwarz.

Sorg hiermit für mehr Ordnung in deiner Wohnung

Außerdem haben wir noch einen Tipp für alle, die für etwas mehr Ordnung in ihrer Wohnung sorgen wollen. Hierfür richtig praktisch ist nämlich dieses Aufbewahrungsbox-Set für nur 19,99 Euro. Die zwei stapelbaren Kunststoff-Boxen haben Platz für bis zu 18 l und bieten so reichlich Stauraum. Sie werden direkt mit dem passenden Deckel geliefert, sodass du die verstauten Gegenstände im Inneren komplett verstecken kannst.

ALDI verkauft AEG-Akkusauger mit 39 Prozent Rabatt

Während früher in jedem Haushalt ein klassischer Kabel-Staubsauger zu finden war, setzt mittlerweile der Großteil auf kabellose Akku-Modelle. Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst nicht immer lästig das Kabel umstecken, bist generell viel flexibler und kannst mit den mitgelieferten Aufsätzen sogar deinen Pkw problemlos reinigen.

Mit dem AEG 2 in 1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG verkauft ALDI jetzt genau ein solches Modell mit 39 Prozent Rabatt. Das Gerät punktet mit einer Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten (Eco-Modus) und kann dank der Multi-Bodendüse sowohl auf Teppich- als auch auf Hartböden eingesetzt werden. Die 2-in-1-Funktionalität kommt daher, dass man einfach den Handstaubsauger aus dem großen Gerät herausnehmen kann. So hast du ein kompaktes Handgerät, mit dem du noch flexibler unterwegs bist.

Der Akkusauger steht sogar von allein

Mit einem ALDI-Preis von nur 139 Euro holst du dir hiermit also echt einen praktischen, aber ebenfalls richtig günstigen Akkusauger in deine Wohnung.

