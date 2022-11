Nur noch kurze Zeit: 1.000 Mbit/s für unter 40 Euro

Bundesweit in mehr als 23 Millionen Haushalten steht der Anschluss zur Verfügung: 1.000 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream für monatlich 39,99 Euro. Es gibt keine Einrichtungskosten und es gibt keine Preissteigerung nach zwei Jahren. Außerdem enthalten: Ein Standard-WLAN-Router und eine Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz. Doch den Tarif gibt es nicht mehr lange. Denn am 15. November führt Vodafone neue Festnetz- und Kabel-Tarife ein. Dann wird der Anschluss einen Listenpreis von 59,99 Euro kosten. Der neue Tarif hat dann aber zusätzlich auch eine Flatrate für Telefonate zu allen deutschen Handynetzen inklusive. Für Bestandskunden, die bis dahin buchen, ändert sich aber nichts. Und: Auch wenn du schon Vodafone-Kunde bist und deine Mindestvertragslaufzeit noch läuft, kannst du in diesen Tarif wechseln.

Wahl des richtigen Routers

Im Preis von 39,99 Euro monatlich ist die Vodafone Station inklusive, mit der du auch das aktuell stark beworbene SuperWLAN zu Verbesserung deines heimischen WLAN nutzen kannst. Die aktuelle Version des Routers unterstützt auch bereits WiFi 6, kann also auch hohe Datenraten per WLAN übertragen, sofern deine Endgeräte das unterstützen. Wir empfehlen dir aber, dich für eine FritzBox zu entscheiden, die Vodafone je nach Modell für 4,99 Euro (FritzBox 6660 Cable) oder 7,99 Euro monatlich (FritzBox 6690 Cable) extra anbietet. In unserem Test schnitt die 6690 Cable sehr gut ab.

Wer braucht Internet mit 1.000 Mbit/s?

Ein Anschluss mit 1.000 Mbit/s im Downstream ist weitaus mehr, als der durchschnittliche Haushalt derzeit benötigt. Wir haben uns daher auch mit der Frage beschäftigt, wie schnell ein Internetanschluss eigentlich sein muss. Aber um eines vorweg zunehmen: Das von Vodafone derzeit noch gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.

Beachten solltest du, dass dein Heimnetzwerk und deine Geräte sehr wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt sind, die 1 Gbit/s zu liefern. Das Problem: Auch wenn die Routerhersteller suggerieren, dass Gigabit-Datenraten per WLAN möglich sind, so kommen diese doch auf den Geräten nicht an. Mehr dazu erfährst du in unserem Kommentar.