Eigentlich zahlst du für das „Filme und Serien“-Abo von WOW beim Anbieter selbst rund 10 Euro pro Monat bzw. knapp 6 Euro im Jahrespaket. Doch nur noch heute kannst du dir genau diese Mitgliedschaft über einen kleinen Umweg schon für nur 5 Euro sichern. Obendrein wird auch noch ein weiteres Abo kostenlos mit dazu gepackt. Wie genau das geht, zeigen wir dir jetzt.

WOW-Abo für nur 5 Euro? Dieser Anbieter ist günstiger als Sky selbst

Zu finden ist das Angebot nämlich nur noch heute beim TV-Streamingdienst waipu.tv. Dieser lockte in der Vergangenheit immer mal wieder mit echt starken Streaming-Bundles, etwa mit Netflix, bei denen die Einzelpreise des eigentlichen Anbieters kurzerhand unterboten werden. Und genau das Gleiche gelingt waipu.tv jetzt wieder: Für monatlich nur 5 Euro sicherst du dir aktuell nämlich das waipu.tv Perfect Plus Paket im Bundle mit WOW „Serien und Filme“. Wie eingangs schon erklärt, liegst du hiermit dann sogar unter dem eigentlichen Paketpreis bei WOW selbst, wodurch Sparfüchse unbedingt den Umweg über waipu.tv gehen sollten.

Der Angebotspreis von nur 5 Euro gilt dabei für die ersten 12 Monate. Anschließend müsstest du dann wieder jeweils den normalen Preis zahlen. Doch keine Panik: Zu dem Zeitpunkt kannst du ganz einfach wieder kündigen und den Preisanstieg komplett vermeiden. Ebenfalls wichtig: Das WOW-Abo muss separat aktiviert werden. Das heißt: Nach Vertragsabschluss bekommst du einen Gutschein zugesandt, welchen du auf wowtv.de spätestens bis zum 31. Dezember einlösen musst. Mehr Infos zu den Aktionsbedingungen findest du zudem auf der Aktionsseite.

All das und noch vieles mehr – für nur 5 Euro pro Monat

Die besten Filme & Serien + umfangreiches TV-Streaming

Für lächerliche 5 Euro pro Monat wird dir hier echt einiges geboten. Allen voran das WOW-Abo ist für Film- und Serien-Fans fast schon ein Muss. Mit Ausnahme einer Sky-Mitgliedschaft kommst du sonst nämlich nirgendwo an HBO-Hits wie The Last of Us oder House of the Dragon. Und auch neue Blockbuster wie Dune Part Two landen nach dem Kino immer recht zügig im Abo.

Gleichzeitig muss sich in Sachen Umfang aber auch waipu.tv keinesfalls hinter anderen Anbietern verstecken. 290 TV-Sender, davon 267 in HD inklusive 72 Pay-TV-Sender sind eine ganz schöne Hausnummer. Dadurch stellt waipu.tv etwa eine ideale Alternative zu HD+-Karten dar, denn hiermit schaltest du selbstverständlich auch private Programme wie ProSieben, RTL und Co. scharf. Hinzu kommen dann noch weitere Vorteile, wie 30.000 Filme und Serien auf Abruf, ein 100 Stunden Aufnahmespeicher sowie die Möglichkeit, auf einer Vielzahl von Geräten daheim und unterwegs auf all dies zuzugreifen. Du merkst: Das Bundle bestehend aus WOW und waipu.tv deckt sowohl das alltägliche Fernsehen, als auch besondere und Film- und Serienabende perfekt ab. Und das alles schon für nur 5 Euro pro Monat!

Doch wichtig: Das Angebot gilt nur noch heute, den 18. November. Wer Interesse hat, muss also zwangsläufig heute noch zuschlagen.