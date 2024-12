Mit einem 4K-Stick kannst du nicht nur deinen alten Fernseher in ein Smart-TV verwandeln, sondern auch die langsame Benutzeroberfläche deines aktuellen Geräts ersetzen. Jetzt gibt es einen zusätzlichen Anreiz, umzusteigen: Bei waipu.tv bekommst du derzeit ein Jahr Disney+ geschenkt. Eigentlich sollte das Angebot bereits am 20. Dezember enden. Nun wurde es aber bis heute (23. Dezember, 23:59 Uhr) verlängert. Wo du das Angebot genau findest und warum es sich lohnt, erfährst du hier.

Hier findest du den Streaming-Spar-Tipp

Zu finden ist dieses besondere Angebot beim TV-Streaming-Anbieter waipu.tv. Dieser überrascht immer wieder mit spannenden Aktionen, die eine attraktive Alternative zu den steigenden Kosten von Netflix und Co. bieten. Und nur noch kurze Zeit gibt es hier wohl einen der besten Deals des Jahres: Bis einschließlich 23. Dezember (23:59 Uhr) sicherst du dir beim Kauf eines waipu.tv 4K-Sticks nämlich ein Disney+ Jahresabo kostenlos dazu! Natürlich packt der Anbieter auch sein eigenes Perfect Plus Paket gratis on top. Dadurch streamst du 12 Monate lang nicht nur Disney-Highlights, sondern auch fast 300 TV-Sender in HD. Und das alles für einmalig 59,99 Euro. Wie sich das rechnet und was alles im Streaming-Bundle steckt, erfährst du jetzt.

→ Direkt zum Angebot!

Gratis Disney+ und TV-Streaming in HD – So geht’s

Starten wir zunächst mit Perfect Plus von waipu.tv. Hiermit bekommst du ein TV-Paket, das 299 TV-Sender umfasst. Davon streamst du ganze 285 Programme sogar in HD – und dazu zählen neben den öffentlich-rechtlichen auch private Sender wie ProSieben und RTL. Dadurch ist waipu.tv die ideale Alternative zu HD+-Karten. Selbst Pay-TV-Sender wie Eurosport 2 HD, Universal TV HD oder National Geographic HD sind Teil des Pakets. Hinzu kommen außerdem noch ein Aufnahmespeicher für 100 Stunden und die Möglichkeit, vier Streams gleichzeitig zu nutzen.

Die wichtigsten Infos zum Streaming-Deal auf einen Blick

On top gibt’s ein Jahr Disney+ gratis. Hierbei handelt es sich um das Standard-Abo mit Werbung, welches dich einzeln 71,88 Euro pro Jahr kosten würde. Und hier kommt der Clou: Im ersten Jahr fallen keinerlei monatlichen Gebühren für das Doppel-Abo von waipu.tv an. Du zahlst lediglich einmalig 59,99 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten) für den 4K-Streaming-Stick. Dadurch kommst du nicht nur deutlich günstiger an das Disney+ Abo, obendrein profitierst du ja auch noch vom TV-Streaming via waipu.tv sowie dem 4K-Streaming-Stick. Letzterer ermöglicht dir neben waipu.tv und Disney+ auch Zugriff auf viele weitere Apps in 4K-Qualität. Es handelt sich hierbei also wirklich um einen absoluten Top-Deal!

Zwei Sachen solltest du aber abschließend noch beachten. Zum einen ist das Angebot zeitlich begrenzt und gilt nur noch sehr kurze Zeit: Bereits am 23. Dezember (23:59 Uhr) ist wieder Schluss. Zum anderen fallen nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten dann natürlich wieder monatliche Kosten in Höhe von 19,99 Euro für das Doppel-Abo an. Wenn du das Angebot nicht weiter nutzen möchtest, solltest du also rechtzeitig kündigen, bevor die Mindestlaufzeit endet.