Nur noch bis morgen: Pixel 9 im unschlagbaren Deal sichern

Aktuell und nur noch bis zum 5. November kannst du dir in der MediaMarkt Tarifwelt das Google Pixel 9 zu einem besonders attraktiven Preis sichern. Für einen geringen Aufpreis im Vergleich zum Einzelkauf des Smartphones erhältst du zusätzlich zwei erstklassige Tarife dazu. Beide Tarife bieten großzügige 50 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz von O2. Das musst du wissen.

Google Pixel 9: Das bekommst du hier

Das Google Pixel 9 ist noch nicht lange auf dem Markt. Das heißt: Es ist brandaktuell und bietet so ziemlich alles, was man von einem modernen Smartphone erwartet. Von einer schnellen und flüssigen Nutzererfahrung über eine top Kamera bis hin zu einem kontrastreichen, smoothen und gestochen scharfen Bildschirm – hier ist alles dabei, was Android-Herzen höher schlagen lässt. Nicht zuletzt wegen der puren Oberfläche und den neuen KI-Funktionen von Google. Wenn du mehr über das Handy erfahren möchtest, empfehlen wir dir einen Blick in unseren Vorstellungsartikel.

Nun zurück zum Deal. Bis zum 5. November hast du noch Zeit, dir das Pixel 9 zusammen mit gleich zwei O2 Mobile M Boost Tarifen richtig günstig zu sichern. Entweder nutzt du beide Tarife selbst – zum Beispiel auf Smartphone und Tablet – oder du gibst einen Tarif an Freunde oder deine Familie ab und ihr teilt euch die Kosten. Die Tarife bieten jeweils 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz, das sich sogar jedes Jahr um weitere 5 GB pro Monat erhöht. Der Preis hingegen bleibt gleich. Außerdem ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Zusammengerechnet: Darum lohnt sich der Deal so ungemein

Kommen wir jetzt aber zu dem Haupt-Kaufargument: dem Preis. Denn während das Pixel 9 einzeln bereits mindestens 799 Euro (siehe Preisvergleich) kostet, zahlst du in diesem Bundle mit zwei erstklassigen Tarifen über die Mindestlaufzeit (24 Monate) zusammen nur 885,46 Euro. Die Kosten im Detail siehst du hier:

Monatliche Grundgebühr: 34,98 Euro

1 Euro Gerätepreis

39,99 Euro Anschlusskosten

4,95 Euro Versandkosten

Und das war noch nicht alles. Du bekommst hier auch noch ein originales Google Case zum Schutz deines Pixel 9 gratis dazu.