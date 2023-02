Nur noch 2 Tage: Mega-Schnäppchen bei MediaMarkt im WSV

Wenn du vom Wahnsinns Schnell Verkauf bei MediaMarkt noch gar nichts mitbekommen hast, ist dir was entgangen. Hier bekommst du nämlich tolle Rabatte auf zahlreiche Produkte. Doch keine Panik: Wir zeigen dir die coolsten Angebote aus dem WSV.

50 Zoll 4K-TV für unter 400 Euro & passende Bose Soundbar im WSV

Den Anfang machen die WSV Angebote aus dem Entertainment-Bereich. Hierbei ist uns vor allem der 50 Zoll große LG NanoCell 4K-TV ins Auge gefallen. Anstelle von eigentlich über 800 Euro zahlst du bei MediaMarkt momentan nur noch 399 Euro für das Gerät! Der Smart-TV ist mit einem Quad Core 4K Prozessor ausgestattet und sorgt so für tolle Bilder – dank Upscaling auch bei älteren Serien und Filmen. Alle weiteren Infos zu dem Fernseher bekommst du hier.

→ LG NanoCell 4K-TV für 399 Euro

Passend zum Fernseher gibt es im Rahmen des Wahnsinns Schnell Verkaufs auch noch eine Soundbar von Bose im Angebot. Mit einem Rabatt von 44 Prozent auf den UVP zahlst du für die Anlage aktuell 499 Euro. Für diesen Preis soll dir eine Top-Soundbar mit klaren Höhen und kräftigen Tiefen geboten werden. Wie gut der Deal dabei wirklich ist, haben wir in diesem Artikel unter die Lupe genommen.

→ Bose Soundbar für 499 Euro

Tolle Haushaltsgeräte: KitchenAid und Akku-Staubsauger

Wenn du hingegen eher auf der Suche nach neuen Haushaltsgeräten bist, wirf einen Blick auf die KitchenAid für 379 Euro. Unter anderem dank der drei verschiedenen Aufsätze holst du dir mit der 300 Watt starken Maschine ein vielseitiges Gerät in die Küche. Was die KitchenAid alles kann, erfährst du hier.

→ KitchenAid für 379 Euro

Im Hinblick auf Akku-Staubsauger hat der WSV für dich ebenfalls einiges im Angebot. Für 249 Euro kommst du etwa an einen Stielsauger von AEG. Ausgestattet mit 21,6 Volt saugt das Gerät mit einer Akkuladung eine Fläche von bis zu 125 m². Dank des sinnvollen 2in1 Designs mit integriertem und herausnehmbaren Handstaubsauger, bist du mit dem Gerät dabei auch äußerst flexibel.

→ AEG Akku-Stielsauger für 249 Euro

Wenn du bereit bist, etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen, können wir dir außerdem den Dyson V15 Detect empfehlen. Für den Preis von 519 Euro bekommst du hier ein absolutes Spitzengerät geboten – welches bei anderen Anbietern mindestens 40 Euro mehr kostet. Vor allem Tierhaaren wird mit diesem Akku-Staubsauger der Kampf angesagt. Doch auch abseits davon punktet das Gerät mit einer hohen Saugleistung und tollen Funktionen.

→ Dyson V15 Detect für 519 Euro

Smartphone-Deals im WSV: Spannende Tarife und Apple-Zubehör

Selbstverständlich sind auch Smartphones, Tarife und Handy-Zubehör im Wahnsinns Schnell Verkauf erhältlich. Unter anderem Apple-User haben allen Grund zur Freude: So gibt es teilweise über 80 Prozent Rabatt auf bestimmte iPhone-Hüllen. Einen genaueren Überblick über das Apple-Zubehör gibt es hier.

Wenn du hingegen auf der Suche nach einem coolen Tarif-Bundle bist, wirst du beim WSV ebenfalls fündig. Das Google Pixel 6a kostet in Kombination mit einem 6 GB Tarif von O 2 etwa lediglich 1 Euro! Für den Mobilfunkvertrag fallen monatlich Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Insgesamt kannst du bei dem Tarif-Bundle aber sogar über 340 Euro sparen. Wie das genau geht, erfährst du in diesem Artikel.

→ Pixel 6a Tarif-Bundle für 14,99 Euro im Monat

Weitere interessante Deals bei MediaMarkt

Die bald endende MediaMarkt-Sonderaktion hat noch ein paar weitere Schnäppchen auf Lager, die sich für dich lohnen können. Hier der Schnelldurchlauf: