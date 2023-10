Nur noch 2 Tage: Vodafone-Deal mit 25 GB für 10 Euro

Bei der Klarmobil-Marke Crash – das Label ist bekannt für kurzzeitige Tiefpreis-Angebote in den Netzen von Vodafone oder Telekom – gibt es jetzt wieder ein solches Angebot. Der Vorteil ist das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Nachteil ist, dass der Angebotspreis nur für 2 Jahre gilt und du danach kündigen solltest.

25 GB Vodafone-LTE für ’nen Zehner

Für einen knappen Zehner im Monat – 9,99 Euro, um genau zu sein – bekommst du gerade den Crash-Tarif „Allnet Flat 25 GB“ im Netz von Vodafone. Der Tarif bietet die namensgebenden 25 GB LTE-Datenvolumen mit 50 Mbit/s und kommt alleine in dieser Rechnung auf den Preis von knapp unter 40 Cent pro Gigabyte, was fürs Vodafone-Netz ein Spitzenpreis ist.

Dazu gibt es in diesem Deal aber auch noch eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS, sowie einige Zusatz-Features. So kannst du mit Voice-over-LTE (VoLTE) deine Sprachqualität beim Telefonieren signifikant verbessern und mit WiFi-Call wird dein Telefon-Empfang in Innenräumen deutlich besser.

Kein Anschlusspreis fällig

Im Normalfall würde der Tarif 24,99 Euro pro Monat kosten. Zu diesem Preis wäre er dann auch nicht mehr empfehlenswert. Da du hier aber 24 Monate lang 15 Euro Rabatt auf die Rechnungen bekommst, wird der Crash-Deal zum Tarif-Tipp.

Vor allem, weil du im Angebot auch noch die Anschlussgebühren sparst. Normalerweise werden hier gerne mal 40 Euro einmalig fällig, damit der Vertrag eingerichtet und aktiviert wird. Diese Pauschale fällt hier jedoch nicht an.

Alle Tarif-Details auf einen Blick:

9,99 Euro Grundgebühr

Kein Anschlusspreis

25 GB Datenvolumen

Vodafone-Netz

LTE50, VoLTE, WiFi-Call

Allnet-Flat (Anrufe & SMS)

Hier sichern

Angebot gilt nur noch 2 Tage

Das Angebot ist nur noch wenige Tage lang online. Laut Anbieter ist am 4. Oktober Schluss mit dem Crash-Deal. Wer ihn sich sichern will, sollte also nicht zu lange warten.

Neben dem Top-Deal mit den 25 GB für 9,99 Euro, gibt es auch noch zwei weitere Crash-Deals, die bis Mittwoch laufen. Im absoluten Budget-Bereich gibt es für 5 Euro im Monat eine 2-GB-Option, die ohne Flatrate, sondern mit je 100 Frei-Minuten und -SMS auskommt und „nur“ LTE25 bietet.

Dazu kommt noch eine 30-GB-Variante, die in den sonstigen Tarifinhalten identisch zum 25er ist, allerdings auch 14,99 Euro kostet. Im detaillierten Kostenvergleich schneiden beide Optionen schlechter ab, als die „goldene Mitte“. Sie lohnen sich also nur, wenn du einerseits mit den schmalen Daten zufrieden bist und nur 5 Euro pro Monat zahlst oder im anderen Extrem: wenn du wirklich die 30 GB pro Monat benötigst.