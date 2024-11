Nur kurze Zeit verfügbar: PS5 für lediglich 100 Euro?!

Rund um den Black Friday kann man beim Kauf einer Konsole gewaltig sparen. MediaMarkt verkauft die PS5 Slim Digital Edition etwa zum Spitzenpreis von 359 Euro. Wer aber nicht so viel Geld auf einmal ausgeben kann oder möchte, sollte stattdessen bei diesem Angebot vorbeischauen. Klarmobil packt die Sony-Konsole nämlich kurzerhand zu einem Tarif dazu – und der Preis ist wirklich erstaunlich. Die Playstation 5 selbst kostet hier nämlich nur 99,99 Euro. Und auch der Tarif ist mit monatlichen Kosten von 9,99 Euro für 30 GB ein echtes Schnäppchen. Einziger Haken: Die Konsole wird nicht garantiert vor Weihnachten geliefert und das Angebot könnte sehr schnell wieder ausverkauft sein. Wir verlieren daher keine Zeit und starten direkt mit allen wichtigen Infos.

Tarif + PS5 – Darum lohnt sich der Deal

Allen voran der einmalige Gerätepreis von 99,99 Euro für die PS5 ist natürlich ein echter Hingucker und ein absolutes Schnäppchen. Bei diesen Kosten bleibt es aber selbstverständlich nicht, da du zusätzlich ja auch noch einen Tarif bekommst. Dieser ist mit monatlichen Kosten von 9,99 Euro aber ebenfalls angenehm preiswert. Und dafür bekommst du trotzdem einiges geboten. 30 GB im LTE-Netz von Vodafone sowie eine Allnet-Flat sollten für die meisten Nutzer absolut ausreichen. Anschlussgebühren oder sonstige Extra-Kosten gibt’s ebenfalls nicht.

Und das sorgt für eine echt beachtliche Ersparnis. Wir rechnen vor: Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem PS5-Bundle Gesamtkosten in Höhe von 339,75 Euro an. Die PlayStation 5 Slim Digital Edition – in der hier beliegenden Fortnite-Edition mit einigen kostenlosen In-Game-Inhalten – kostet im Netz mindestens 359 Euro. Du siehst also schon: Bei dem Tarif-Deal von Klarmobil kommst du insgesamt günstiger weg, als wenn du dir die Konsole einzeln holst. Obendrein bekommst du aber natürlich noch den Vodafone-Vertrag. Außerdem fallen dadurch nicht so hohe einmalige Kosten an.

Zwei kleine Haken hat das Ganze dann aber doch. Aufgrund der hohen Nachfrage kann das Angebot sehr schnell schon wieder ausverkauft sein. Obendrein kann Klarmobil nicht versichern, dass die PS5 rechtzeitig vor Weihnachten bei dir ankommt. Wer die Konsole also als Geschenk fürs Fest geplant hat, sollte lieber bei MediaMarkt zuschlagen. Sonst machst du hier aber einen Spitzen-Deal!

Alle Infos zum Angebot auf einen Blick

PS5 Slim Digital Edition (Fortnite-Bundle) für einmalig 99,99 Euro

30 GB Vodafone-Tarif (LTE)

Allnet-Flat

Kein Anschlusspreis

Für monatlich 9,99 Euro

