Nur kurze Zeit: 2-in-1 Akku-Staubsauger mit Wischfunktion so günstig wie nie

Wer kennt es nicht: Erst wird gesaugt, hinterher gewischt und am Ende des Tages ist der Boden dann doch wieder schmutzig? Wenn du deine Putzzeit im Nu halbieren möchtest, solltest du einen Blick auf den kabellosen Rowenta RH98C0 X-Force Flex 12.60 Aqua Stielsauger werfen. Der Akku-Staubsauger kombiniert nämlich Saug- und Wisch-Funktionen in einem Gerät und putzt deine Wohnung in lediglich einem Durchgang blitzblank. Nur noch bis zum 25. Mai (23:59 Uhr) gibt’s den modernen Sauger zum absoluten Tiefstpreis von 377 Euro im Angebot bei MediaMarkt.

2-in-1 Akku-Staubsauger mit Wischfunktion

Der Hingucker bei dem Rowenta X-Force Flex 12.60 Aqua Akku-Staubsauger für 377 Euro ist sicherlich die 2-in-1-Funktionalität. Über die Aqua Düse mit Wischmopp wischst du deinen Boden dabei gründlich, während überbleibender Staub gleichzeitig aufgesaugt wird. Ein tolles Feature, dass deine Reinigungszeit quasi halbieren kann. Die maximale Saugkraft wird dabei mit bis zu 150 Air Watt angegeben, der Motor kommt hingegen auf eine Leistung von 320 Watt. Besonders cool: Die Saugkraft wird je nach Bodenart automatisch angepasst, was für stets optimierte Reinigungsergebnisse sorgen soll. Generell stehen dir zum Saugen vier verschiedene Stufen samt Boost-Modus zur Verfügung. Diese steuerst du über das praktische Digital Control Display an. Hier wird dir unter anderem auch die verbleibende Akkulaufzeit angezeigt. Diese beträgt übrigens maximal 45 Minuten.

Ein weiteres Highlight des Akku-Staubsaugers ist das knickbare Flex-Gelenk. Dadurch kommst du nämlich problemlos an schwer erreichbare Stellen, etwa unter Möbel, ohne dich bücken zu müssen. Dank der LED-Bodendüse erkennst du zudem auch an schlecht beleuchteten Stellen stets alle Verschmutzungen. Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere hilfreiche Aufsätze für den kabellosen Sauger. Im Lieferumfang sind nämlich ebenso zwei Möbel-Bürsten, eine Fugendüse, eine Polsterbürste sowie eine Animal Turbo-Bürste enthalten. Dadurch holst du dir für den Preis von 377 Euro ein tolles Sauger-Komplettpaket in die Wohnung. Hinzu kommen noch zwei Filter, welche zu 100 Prozent waschbar sind, sowie die praktische Ladestation. All der Staub landet im 0,9 Liter großen beutellosen Behälter, der ebenfalls unkompliziert zu reinigen ist.

Toller Aktionspreis: Billiger gab’s den Akku-Sauger nie

Der Aktionspreis von 377 Euro bei MediaMarkt für den Akku-Staubsauger von Rowenta kann sich dabei absolut sehen lassen. So sparst du nicht nur über die Hälfte im Vergleich zum UVP, auch ein Blick auf den Preisverlauf (siehe unten) zeigt, wie gut dieser Deal ist. Günstiger gab’s den Sauger zuvor nämlich noch nie im Netz! Wenn du zum tollen Tiefstpreis von 377 Euro an das Gerät kommen möchtest, solltest du schnell zuschlagen. Das Angebot bei MediaMarkt läuft nur noch bis zum 25. Mai (23:59 Uhr).

→ Rowenta X-Force Flex 12.60 Akku-Staubsauger für 377 Euro

