Nur heute Nacht: 50 Zoll UHD-TV bei MediaMarkt für deutlich unter 400 Euro

Beim MediaMarkt Late Night Shopping kannst du vom 31. Mai (20 Uhr) bis 1. Juni (8:59 Uhr) ordentlich sparen. Dabei sind Produkte sämtlicher Kategorien im Angebot: Von Haushaltsgeräten über Smart Home bis hin zu Gaming und Entertainment ist hier für fast jeden etwas dabei. Doch hier schauen wir uns eins der spannendsten Angebote der Aktion genauer an: den 50 Zoll UHD-TV (50 VCE 223) von Grundig. Der ist nur heute Nacht bei MediaMarkt zum günstigsten Preis im Netz erhältlich (Angebot startet am Mittwoch um 20 Uhr). Aber dazu später mehr.

4K UHD-TV zum Bestpreis: Die Details im Überblick

Wer nicht gerade über 1.000 Euro für einen neuen Fernseher ausgeben möchte, aber dennoch Filme und Serien in 4K schauen möchte, trifft mit dem UHD-TV von Grundig ein gute Wahl. Nur bis Donnerstagmorgen, 1. Juni (8:59 Uhr), ist er von regulär 599 Euro auf jetzt nur noch 379 Euro heruntergesetzt und damit richtig günstig. Aber schauen wir erstmal, was der 4K-TV eigentlich so alles bietet.

Zunächst handelt es sich hierbei um einen Smart-TV. Das heißt: Du kannst dank Chrome-Cast build in direkt auf dem Fernseher von Netflix, YouTube oder deiner Lieblings-App Inhalte streamen. Ein extra Gerät brauchst du dafür nicht. Filme, Serien und alle anderen Videos kannst du mit dem 4K-TV in gestochen scharfer Qualität anschauen. So kommt der Fernseher auf eine UHD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Dazu sorgen die Bildverbesserungs-Technologien HDR 10 und HLG für eine hohe Helligkeit und ein tolles Filmerlebnis.

4K UHD-TV von Grundig im Angebot – so sieht das Modell aus

Außerdem überzeugt der 4K-Fernseher dank Magic Fidelity mit einem kräftigen und klaren Sound. Der Hersteller verspricht, dass selbst bei niedriger Lautstärke ein optimaler Klang entstehen soll. Einziger Wermutstropfen: Das TV-Gerät kommt nur auf eine Bildwiederholungsfrequenz von 50 Hertz. Dadurch sehen Bewegungen weniger flüssig aus, als etwa bei einem 120-Hertz-Display. Das könnte insbesondere Gamer bei hektischen Spielszenen stören. Bist du jedoch von deinem bisherigen Gerät eine ähnliche Bildwiederholungsfrequenz gewohnt, dürfte das kein wirklicher Nachteil für dich sein.

Grundig-Fernseher im Late-Night-Angebot: Der Preis im Check

Zurück zu den Kosten des 4K-TVs. Aktuell und nur noch bis zum 1. Juni (8:59 Uhr) zahlst du bei MediaMarkt nur 379 Euro für das Gerät. Dazu ist während der Aktion auch der Versand gratis (sonst 29,90 Euro). Der Blick auf den Preisvergleich zeigt: Günstiger findest du das Gerät derzeit nirgendwo im Netz. Du kannst also guten Gewissens zugreifen. Aber auch viele der weiteren Late Night Shopping Angebote bei MediaMarkt lohnen sich. Wir haben dir hier die besten Deals einmal zusammengefasst. Die Aktion dauert nur bis Donnerstagmorgen um 9 und bei allen Schnäppchen gilt Versandkostenfreiheit.