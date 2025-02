Bei coolblue laufen gerade wieder die Unfassparwochen, bei denen der Händler viele Produkte sämtlicher Kategorien im Angebot hat. So kommst du etwa an dieses Tablet supergünstig und auch das Galaxy S25 bekommst du hier zu einem Top-Preis.

Ein weiteres echtes Highlight ist aber auch dieser Speaker von JBL, mit dem du sowohl per Bluetooth als auch Wi-Fi deine Musik abspielen kannst. Das hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber reinen Bluetooth-Speakern. Doch dazu später mehr. Wichtig: Der JBL Charge 5 Wi-Fi-Lautsprecher ist bei coolblue nur heute (27. Februar) so günstig. Solltest du zu spät dran sein, haben wir weiter unten im Artikel aber noch einen weiteren JBL-Deal des Händlers für dich, der länger läuft und sich ebenfalls lohnt. Die Unfassparwochen bei coolblue laufen nämlich generell noch bis zum 9. März.

JBL Charge 5 Wi-Fi-Speaker: Das macht ihn besonders

Der JBL Charge 5 Wi-Fi-Lautsprecher hat ein zylindrisches Design in Schwarz. Bei der Herstellung des Gehäuses kamen laut JBL umweltfreundliche und recycelte Materialien zum Einsatz. Außerdem ist der Speaker nach IP67-Zertifizierung vor Staub und Wasser geschützt. Du kannst ihn also auch problemlos etwa mit an den See nehmen oder in der Küche abstellen.

Am wichtigsten ist bei einem Lautsprecher aber immer der Klang. JBL verspricht einen satten Sound mit tiefem Bass. Bereits der Vorgänger ohne Wi-Fi-Funktion konnte uns hier im Test vollends überzeugen. 93/100 Punkte sammelte der Speaker bei uns in der Prüfstation. Das ist ein top Ergebnis, das hauptsächlich deutlich teurere Lautsprecher minimal überbieten konnten. Ob für eine Hausparty oder einen Ausflug: Dank bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit hält der Speaker zudem erstaunlich lang durch. Cool ist auch, dass du die Batterie des Speakers ebenso als Powerbank nutzen kannst, um Smartphone und Co. aufzuladen.

Da es sich hier um die Wi-Fi-Version des JBL Charge 5 handelt, lässt sich deine Musik nicht nur per Bluetooth streamen, sondern auch über dein Heimnetzwerk. Dadurch lässt sich der Lautsprecher zum Beispiel in ein Multi-Room-System integrieren und er unterstützt Google Chromecast, AirPlay und Co. Außerdem kann sich dadurch die Übertragung im Vergleich zu Bluetooth verbessern – insbesondere über mehrere Etagen und Räume hinweg.

Der Preis im Check: Kein anderer Anbieter ist so günstig

Der JBL-Lautsprecher ist wie eingangs erwähnt ausschließlich heute (27. Februar) bei coolblue zum Preis von 149 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 100 Euro auf den regulären Preis. Verglichen mit anderen Shops ist das ein richtig gutes Angebot. Denn der nächst günstigere Anbieter verlangt 20 Euro mehr für den Speaker. Und auch in der Vergangenheit war der Lautsprecher laut Preisvergleich lediglich einzelne Tage ein paar Euro günstiger. Du machst also einen top Deal. Stark ist: Wenn du heute bestellst, wird am nächsten Tag bereits geliefert. Du musst also nicht lang warten.

Länger verfügbar: JBL-Doppelpack & noch mehr starke Deals

Du kannst auf die Wi-Fi-Funktion verzichten, möchtest aber trotzdem den starken Klang des JBL Speakers genießen? Dann lohnt sich auch ein Blick auf diesen Doppelpack zum JBL Charge 5 bei coolblue. Hier holst du dir gleich zwei der schicken Speaker im Bundle für 199 Euro. Dieses Angebot soll bis zum Ende der Unfassparwochen (9. März) bleiben – vorausgesetzt, es ist nicht vorher bereits ausverkauft. Auch hier kannst du dich auf eine Lieferung “am nächsten Tag” freuen. Noch mehr coole Angebote der Sparaktion findest du bei coolblue. Einige unserer Favoriten lauten: