Letzte Chance: Dieses Samsung-Handy gibt’s nur noch für kurze Zeit für unter 200 Euro

Den Frühjahr-Deal haben wir bei Freenet ausfindig gemacht. Normalerweise verkauft der Anbieter eher Smartphones mit Tarif. Anders ist das bei dem aktuellen Angebot. Das Samsung-Smartphone gilt als „Preiskracher der Woche“ ohne einen Vertrag. Jedoch gilt der Deal nur, solange der Vorrat reicht – und endet spätestens am Mittwoch (12.04.). Du hast also nur noch für kurze Zeit die Chance, dir das Angebot zu sichern. Das bekommst du bei dem Deal.

Samsung-Handy für unter 200 Euro

Die Rede ist vom Samsung Galaxy A23. Wer sich ein wenig auskennt, sieht schnell, dass es sich um ein Handy der Mittelklasse „A“ handelt. Die 23 zeigt an, dass es sich um die dritthöchste Kategorie der Samsung-Reihe handelt. Aus der Linie sind außerdem nämlich noch das A33 und das Top-Modell A53 erschienen. Hier geht es aber eben um das A23.

Bei Freenet ist es im Angebot für 199 Euro zu haben. So günstig war es bislang nur ganz selten in Einzel-Angeboten – etwa via eBay. Nun trifft mit Freenet ein Anbieter den Preispunkt, der auf vollen Lagern sitzen dürfte. Gleichzeitig weist man im Angebot aber darauf hin, dass das Schnäppchen nur gilt, solange der Vorrat reicht.

Aktuell sind die 199 Euro im Netz Bestpreis. Und auch in der Gesamtansicht bekommst du mit dem A23 ein Gerät, dass seinen nun erfreulich niedrigen Preis wert ist. Es handelt sich nämlich um die 5G-Version des Smartphones, die auch für die Zukunft gerüstet ist.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Galaxy A23 5G: Qualcomm-Prozessor, 5.000 mAh Akku und 64 GB Speicher

Das Handy ist mit dem 5G-fähigen Prozessor Qualcomm Snapdragon 695 ausgestattet. Der interne Speicher misst 64 GB (erweiterbar), der Arbeitsspeicher ist 4 GB groß. Äußerlich gibt es ein 6,6-Zoll-Display mit ordentlicher Full-HD+-Auflösung (1.080 x 2.408 Pixel) und 120 Hertz Bildwiederholrate – ungewöhnlich gut in der Preisklasse.

Samsung Galaxy A23 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 197 g Farbe Orange, Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis Galaxy A23 5G (4/64 GB): 299 € Marktstart September 2022

Das Samsung-Galaxy A23 5G ist Dual-SIM-fähig und verfügt über eine 50-Megapixel-Kamera als Haupt-Objektiv. Insgesamt stehen vier Objektive auf der Rückseite zur Verfügung, die Schnappschüsse je nach Art (Makro, Ultra-Weitwinkel, Tiefensensor) optimiert aufnehmen. Der Akku fasst 5.000 mAh, was in der Klasse üblich bis gut einzuschätzen ist. Ab Werk ist Android 12 vorinstalliert, ein Update für Android 13 ist aber mittlerweile verfügbar.

Galaxy A23-Angebot von Freenet endet schon bald

Das 199-Euro-Angebot ohne Vertrag gilt für das Galaxy A23 in den Farben Schwarz, Hellblau und Weiß. Nach dem Motto „Was weg ist, ist weg“ kann es schnell ausverkauft sein. Als späteste Deadline für das Schnäppchen nennt der Anbieter den 12. April. Es handelt sich also um ein nur für kurze Zeit angesetztes Angebot.