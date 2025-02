Nur für kurze Zeit: MediaMarkt verramscht 1a Sony-Kopfhörer

Die Sony WF-1000XM5 Kopfhörer erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie störende Umgebungsgeräusche zuverlässig ausblenden und mit kraftvollem, präzisem Klang überzeugen. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt sicherst du dir die In-Ears gerade zum absoluten Bestpreis. Doch Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis Montagmorgen (10. Februar, 8:59 Uhr). Und um dir das Angebot zu sichern, musst du dich ebenfalls kostenfrei bei myMediaMarkt registrieren.

Sony WF-1000XM5: Das können die Kopfhörer

Falls du schon länger nach neuen In-Ear-Kopfhörern suchst, ist jetzt möglicherweise der richtige Zeitpunkt. Die Sony WF-1000XM5 haben in unserem Test starke 92 von 100 Punkten erzielt – besonders durch ihren beeindruckenden Sound, exzellentes Active Noise Cancelling (ANC) und eine lange Akkulaufzeit. Nach Abzug des MwSt.-Rabatts zahlst du nur noch etwa 198 Euro, was derzeit der günstigste Preis im Netz ist. Aber dazu später mehr.

Unser Tester Blasius schrieb in seinem Test: „Der Klang der Kopfhörer ist grandios und lässt sich dem individuellen Gehör auch per Equalizer in der App ziemlich gut anpassen. Das ANC ist gegenüber dem Vorgänger besser geworden. Für den Titel ‚Bestes ANC‘ reicht es aber nicht ganz.“ Dafür gebe es kein Rauschen im Hintergrund, wenn man das ANC einschaltet.

Die Passform konnte uns im Test ebenfalls überzeugen. Und auch die Akkulaufzeit der kleinen Stöpsel weiß zu beeindrucken. Schaltest du ANC ein, sollen sie auf bis zu acht Stunden Wiedergabe kommen. Bei ausgeschaltetem Noise Cancelling kommen die In-Ears sogar auf bis zu zwölf Stunden – das dürfte mehr als genug sein. Und gehen sie doch einmal leer, genügen rund eineinhalb Stunden in der Ladebox, bis sie wieder vollständig geladen sind.

Preis-Check

Auch der Preis ist wichtig. Anstatt 319 Euro (UVP) musst du jetzt als registrierter myMediaMarkt-Kunde nur noch 197,47 für die In-Ears von Sony zahlen. Das entspricht einem Rabatt von über 30 Prozent. Übrigens: Versandkosten fallen hier nicht an. Aber hält das Angebot auch im Marktvergleich stand? Der Blick auf den Preisvergleich zeigt: ja! Denn derzeit ist kein anderer Anbieter so günstig. Der finale Preis wird dir allerdings erst im Warenkorb oder nach dem Einloggen als myMediaMarkt-Mitglied angezeigt. Wunder dich also nicht, wenn auf der Produktseite zunächst ein höherer Preis steht.