Nur für kurze Zeit: MediaMarkt schmeißt Pixel 7 mit Tarif zum Sensationspreis raus

Das Pixel 7 gilt definitiv als eines der beliebtesten Android-Smartphones auf dem Markt. Der Grund ist einfach: Hier bekommst du eine starke Mischung aus hochwertiger Hardware und top Software. Wusstest du, dass Android von Google selbst kommt? Daher sind hierbei die Software und alle technischen Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. Bei diesem Angebot zum Pixel 7 machst du aktuell ein richtiges Schnäppchen. Das sind die Details.

Google-Smartphone im Deal: So gut ist der Preis

Schauen wir uns zunächst den Tarif und den Preis bei dem aktuellen Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt an. Zu dem Pixel 7 gesellt sich der Tarif „Vodafone green LTE 10GB Extra“. Dieser bietet ein ordentliches Datenvolumen von 10 GB, das für die meisten Nutzer vollkommen ausreichend sein sollte. Hiermit surfst und streamst du unterwegs im LTE-Netz mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Das ist schnell genug, um in Bus und Bahn ohne Wartezeiten und Ruckler zu streamen und surfen. Außerdem ist bei dem Tarif eine Allnet-Flat dabei, mit der du unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonierst. SMS kosten jedoch jeweils 19 Cent. Schreibst du sowieso per WhatsApp und Co., sollte das aber kein Problem sein. Dank EU-Roaming kannst du auch im Ausland unbegrenzt surfen und telefonieren.

Nun zu den Kosten. Im Monat zahlst du bei dem Kombi-Paket aus Smartphone und Tarif 17,99 Euro bei einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Hinzu kommen außerdem einmalige Kosten in Höhe von 46,93 Euro (Gerätepreis, Versand- und Anschlusskosten). Klingt erst mal fair. Um zu zeigen, dass es sich hierbei aber um einen richtig guten Deal handelt, rechnen wir einmal zusammen. Einzeln kostet dich das Google-Phone aktuell mindestens 484 Euro (Link zu guenstiger.de). Rechnet man jedoch alle Kosten im Angebot bei MediaMarkt zusammen, zahlst du insgesamt lediglich 478,69 Euro. Damit liegst du unter dem aktuellen Bestpreis fürs Pixel 7 allein. Den 10-GB-Tarif bekommst du somit sogar für 24 Monate komplett dazu geschenkt!

Das sind die Highlights des Pixel 7

Aber was macht das Handy eigentlich besonders? Das Pixel 7 von Google zeichnet sich durch eine Vielzahl von beeindruckenden Merkmalen aus. Es ist etwa ein 5G-Smartphone – was bedeutet, dass es die ultraschnelle Mobilfunktechnologie unterstützt. Dies ermöglicht blitzschnelles Internet, Downloads und das nahtlose Streaming von Inhalten. Als Betriebssystem läuft auf dem Pixel 7 Android 13, was nicht nur aktuelle Sicherheitsupdates, sondern auch eine nutzerfreundliche Erfahrung garantiert.

Das Display des Pixel 7 ist ein weiteres Highlight, mit einem großzügigen 6,3-Zoll-Bildschirm und einer beeindruckenden Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Dies sorgt für gestochen scharfe und lebendige Bilder sowie eine immersive Anzeige von Inhalten. Unter der Haube wird das Pixel 7 von Googles eigenem Tensor 2 Prozessor angetrieben, der eine top Leistung und Effizienz bietet. Mit 8 GB RAM steht ausreichend Arbeitsspeicher für Multitasking und flüssiges Umschalten zwischen Apps zur Verfügung.

Was den Speicherplatz betrifft, bietet das Pixel 7 in dieser Variante 128 GB, um Apps, Spiele, Fotos und Videos zu speichern. Die Dual-Kamera des Geräts, bestehend aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera, ermöglicht das Aufnehmen von hochauflösenden Fotos und Videos mit beeindruckender Detailgenauigkeit. Der langlebige 4.700 mAh-Akku bietet zusätzlich eine ordentliche Laufzeit und bringt dich somit gut durch den Tag.