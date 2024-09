Nur für kurze Zeit: Das beliebteste Smartphone überhaupt in einem der besten Deals des Jahres

Bereits der Vorgänger – das Galaxy A54 – war eine lange Zeit ganz an der Spitze unserer Beliebtheits-Liste. Kurz nachdem das A55 vorgestellt wurde, überholte es aber den Vorgänger und kletterte komplett nach oben aufs Siegertreppchen. Samsung gilt generell als die beliebteste Marke für Android-Smartphones und das A55 bietet darüber hinaus ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben nun ein Angebot gefunden, das mit jedem Detail besser wird und sich nur noch bis Sonntag (8. September) halten soll.

Der Tarif im Überblick und so sicherst du dir 150 Euro Bonus

Gomibo.de bietet das Galaxy A55 mit 256 GB Speicherplatz in der Farbe Dunkelblau gerade für einmalig 69 Euro an (+ 4,95 Euro Versandkosten). Die Einmalkosten kannst du dir aber im Anschluss zurückholen – dazu später mehr. Hinzu kommt ein Tarif von klarmobil mit 12 GB Datenvolumen. Hiermit surfst und streamst du mit 25 MBit/s und bekommst außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonate sowie SMS bereitgestellt. Dabei bringt dich der Tarif ins Netz der Telekom – das beste Netz in Deutschland. Die Vertragsdauer beträgt wie üblich 24 Monate.

Dazu kommt eine monatliche Grundgebühr von 19,99 Euro für den Tarif – einen Anschlusspreis musst du aber nicht zahlen. Und nun kommt der Clou: Wenn du als Neukunde deine bisherige Rufnummer mitnimmst, bekommst du eine Gutschrift von 150 Euro. Dazu musst du lediglich innerhalb von 30 Tagen, nachdem du die SIM-Karte freigeschaltet hast, eine SMS mit dem Inhalt „klarmobil“ an die Nummer 72961 senden. Und so drückst du die gesamte Rechnung nochmal ordentlich im Preis.

Galaxy A55 mit Tarif: Wir rechnen die Kosten zusammen

Schauen wir uns die Kosten einmal insgesamt an. Der Gerätepreis inklusive Versandkosten (73,95 Euro) plus die monatliche Grundgebühr über zwei Jahre (24 x 19,99 Euro) ergeben 553,71 Euro. Zieht man davon die 150 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme ab, bleiben nur noch 403,71 Euro übrig. Zum Vergleich: Das Galaxy A55 mit 256 GB Speicherplatz kostet aktuell einzeln ohne Vertrag bereits mindestens rund 355 Euro (Preisvergleich). Für den Tarif über zwei Jahre zahlst du somit insgesamt weniger als 50 Euro obendrauf. Das ergibt Kosten von nur rund zwei Euro pro Monat für den Tarif im Telekom-Netz – ein top Preis!

Bei Bedarf kannst du das Smartphone aber ebenso mit 128 GB Speicherplatz und in anderen Farben bestellen. Auch beim Datenvolumen hast du die Wahl. Interessant ist zum Beispiel die Option mit 28 GB im 5G-Netz der Telekom. Hier sinkt nämlich die einmalige Gerätezahlung auf nur 1 Euro, während die Monatsgebühr um 5 Euro steigt. Insgesamt zahlst du so über zwei Jahre im Vergleich zum 12-GB-Tarif nur 52 Euro mehr und kommst auch noch ins 5G-Netz. Allerdings solltest du nicht zu lange überlegen, da die Angebote zum A55 in der Form laut Gomibo nur bis Sonntag (8. September) bleiben.