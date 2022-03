Nur für 24 Stunden: iPhone 12 jetzt zum Kracherpreis sichern

Das iPhone 12 ist zwar nicht das neueste Apple-Smartphone – vorgestellt wurde es im Herbst 2020 – allerdings im Apple-Kosmos immer noch sehr gefragt. Jetzt nimmt MediaMarkt das Smartphone für 24 Stunden ins Sonderangebot auf. Von 9 bis 9 Uhr, von Dienstag bis Mittwoch kostet das iPhone 12 in der Standard-Variante mit 64 GB 669 Euro. Dazu gibt es 3 Monate Gratis-Zugang zu Apple TV+ und dem Gaming-Dienst Apple Arcade.

iPhone 12 mit 130 Euro Rabatt

Das iPhone 12 trägt derzeit noch eine Preisempfehlung von 799 Euro, bei MediaMarkt gibt es dahingehend also rund 130 Euro Rabatt, was ordentlich für Apple-Verhältnisse ist. Insbesondere für ein Neugerät bietet MediaMarkt den Bestpreis für das iPhone 12. Mit etwas Glück lässt sich bei eBay-Händlern manchmal aber sogar der eine oder andere Euro mehr sparen. Hier musst du dann jedoch auf die Gratis-Dienste verzichten, die es nur bei MediaMarkt dazugibt. Ansonsten bieten nur Händler von Refurbished- und Gebrauchtware oder Apples eigener Gebrauchtmarkt ähnliche Preise wie MediaMarkt.

Im Tagesangebot von MediaMarkt kannst du außerdem wählerisch sein, was die Optik des iPhones angeht. Der Angebotspreis gilt für sämtliche verfügbaren Farbvarianten. Und das sind beim iPhone 12 noch einige: Schwarz, Weiß, Rot (Product RED), Blau, Grün und Lila. Für iPhone-Fans früherer Tage ist das 12er-Model auch ein Design-König. Das Kanten-Design aus den Zeiten des beliebten iPhone 4 kam zurück und fand prompt großen Anklang. Auch das iPhone 13 setzt auf dieses Gehäuse-Design.

Übrigens: Auch mit Vertrag ist das iPhone 12 in diesem Zeitraum im Angebot: Mit dem Tarif green LTE (10 GB im Telekom-Netz) kostet es monatlich nur 29,99 Euro und einmalig 79 Euro.

Diese Technik bekommst du

Mit 6,1 Zoll Displaydiagonale ist das iPhone 12 noch ein recht kompakter Vertreter seiner Zunft. Kleiner geht es mit dem iPhone 12 mini zwar auch noch, das reguläre 12er ist aber bereits ein eher handliches Gerät. In dem kleinen Gehäuse steckt allerdings einiges drin – allem voran der Prozessor Apple A14 Bionic (zum vollständigen Datenblatt). Zur Gesamtperformance trägt Apples Ökosystem bei: Hard- und Software sind ideal aufeinander abgestimmt, was eine schnelle und nachhaltige Leistung sichern soll. Die Software wird vom Hersteller noch jahrelang per Updates aktuell gehalten. Das neueste Update, das zur Verfügung steht, ist jenes auf die iOS-Version 15.3.1, wodurch Sicherheitslücken geschlossen werden.

Tagesangebote bei MediaMarkt

Der 24-Stunden-Deal zum iPhone 12 (64 GB) ist der Startschuss zu einer neuen Angebote-Serie von MediaMarkt. Demnach soll es hier regelmäßig Tagesangebote von 9 Uhr bis 9 Uhr geben. Neben Smartphones könnten daher auch Fernseher, Konsolen, Haushaltsgeräte oder Smart-Home-Sets kurzzeitig radikal reduziert werden. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen rasche Ausverkauf-Gefahr.