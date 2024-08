Nur dieses Wochenende: Original Philips Airfryer für 69 Euro

Leckere Pommes, knackiges Gemüse und die perfekt knusprige Geflügelhaut – schon beim Tippen dieser Zeilen läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wer all das und noch vieles mehr genießen möchte, ohne sich dabei Sorgen um hohe Kalorien und strenge Fettgerüche in der Küche machen zu müssen, braucht eine gute Heißluftfritteuse. MediaMarkt hat dieses Wochenende und nur noch bis zum 11. August passenderweise einen original Philips Airfryer für lediglich 69 Euro im Angebot.

Philips Airfryer Essential: 12 Funktionen in einem Gerät

Wie der Name schon andeutet, kommt bei einer Heißluftfritteuse heiße Luft statt Öl zum Einsatz, um für knusprige Leckereien zu sorgen. Neben dem Frittieren per heißer Luft hat der Philips Airfryer Essential Compact (HD9200/90) aber noch so viel mehr auf dem Kasten: Braten, Backen, Grillen, Toasten und vieles mehr ist mit dem Küchen-Gadget möglich. Insgesamt stehen dir sogar 12 Kochfunktionen in nur einem Gerät zur Auswahl.

Die Steuerung der verschiedenen Funktionen geht dank der Knöpfe auf der Oberseite leicht von der Hand. Über Drehregler vorne kannst du außerdem die Zeit (bis zu 60 Minuten) und Temperatur (maximal 200 °C) einstellen. Der Philips Airfryer verfügt dabei übrigens über ein Volumen von 4,1 Liter, was für leckere Gerichte für bis zu vier Personen ausreichen soll.

Knusprige Pommes aus dem Philips Airfryer

Laut dem Hersteller kommt bei der Zubereitung mit dem Philips Airfryer im Vergleich zu einer herkömmlichen Fritteuse bis zu 90 Prozent weniger Fett zum Einsatz. Gleichzeitig soll das Küchen-Gerät ebenso bis zu 70 Prozent effizienter sein als ein Backofen. Neben der Waage dankt dir beim Einsatz der Heißluftfritteuse also auch dein Geldbeutel langfristig.

Jetzt für nur 69 Euro im Angebot

Wenn du jetzt auch Hunger bzw. Interesse hast, können wir dir den aktuellen Wochenend-Deal von MediaMarkt empfehlen. Statt ursprünglich 119,99 Euro kostet der Philips Airfryer hier nämlich aktuell nur noch 69 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt in Höhe von 42 Prozent, sondern dank der Gratis-Lieferung gleichzeitig auch der aktuell beste Preis im Netz. Andere Händler wie Amazon haben die Heißluftfritteuse allerdings zum gleichen Preis im Sortiment. Angaben zur Laufzeit macht der Versandriese hingegen keine, während wir bei MediaMarkt zumindest wissen, dass das Angebot noch bis zum 11. August gilt.