Nur dieses Wochenende: 15 GB Tarif für 9,99 Euro

Niedrige monatliche Kosten, keine Anschlussgebühr und eine coole Cashback-Aktion – bei diesem Tarif-Angebot kannst du echt ordentlich sparen. Wir erklären dir, wie das geht.

freenet Vodafone Green LTE 15 GB – Das kann der Tarif

Doch wie gut ist der Tarif wirklich? Beim freenet Vodafone Green LTE 15 GB Tarif werden dir monatlich 15 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s im Vodafone-Netz. Dies sollte für die alltägliche Nutzung durchaus reichen. Vielsurfer, die auch unterwegs gerne Serien und Filme streamen, könnten mit dem Tarif jedoch an ihre Grenzen kommen. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Doch Vorsicht: Eine SMS-Flat ist nicht Teil des Tarifs, wodurch für jede gesendete Nachricht extra Kosten anfallen.

Darüber hinaus kann der Tarif aber durchaus mit einigen coolen Features punkten. So kannst du etwa von VoLTE und WLAN Call Gebrauch machen. Bei VoLTE profitierst du unter anderem von einem schnelleren Rufaufbau sowie einer verbesserten Sprachqualität. Dank WLAN Call bist du hingegen nicht auf das Mobilfunknetz angewiesen. Sollte dieses etwa einmal ausfallen, kannst du kurzerhand über ein WLAN-Signal telefonieren. Außerdem lässt sich die SIM-Karte übrigens auch als eSIM bestellen. Ein flexibler Vertragsbeginn ist zudem ebenfalls möglich.

Dank Cashback-Aktion: So drückst du den Preis unter 10 Euro

Anstelle von regulär 31,99 Euro im Monat, zahlst du bei diesem Angebot monatlich nur noch 14,99 Euro für den Vodafone-Tarif. Auf den Schnäppchen-Preis von 9,99 Euro kommst du erst durch die Cashback-Aktion. Für einen Rabatt von 120 Euro musst du im Teilnahmezeitraum, der dir nach der Aktivierung deines Vertrags automatisch via SMS mitgeteilt wird, einfach eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 senden. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gerechnet, kommst du so auf die 9,99 Euro im Monat.

Zusätzlich kannst du dir noch die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro sparen. Auch hierfür musst du lediglich eine SMS senden. Schicke den Text „AP frei“ innerhalb von 30 Tagen nach der Aktivierung an die 8362 und schon werden dir die Anschlusskosten von freenet erstattet. Diese SMS kostet einmalig 0,19 €.

Das Angebot ist noch bis Montag (13. Februar 2023) 23:59 Uhr gültig.